35 gier za darmo na Steam. Najlepsze premiery za 0 zł z kwietnia 2025

Oto najnowsze bezpłatne gry na Steam, które miały swoją premierę w kwietniu 2025 roku. Zebraliśmy w jednym miejscu aż 35 tytułów i są to najlepsze gry za darmo, jakie możesz przypisać do swojej biblioteki w tym miesiącu. Wśród nich znajdziesz strzelanki, przygodówki, RPG, horrory czy tytuły idealne na imprezę ze znajomymi.

Aktualizujemy nasz przegląd najlepszych premier free to play z kwietnia 2025. Do poprzednich 17 tytułów dołożyliśmy 18 kolejnych ciekawych premier, więc macie już naprawdę ogromny wybór. Wszystkie gry za darmo pobierzecie bezpośrednio ze Steam, bez żadnych opłat i haczyków.

Za nami połowa miesiąca, a darmowych gier przybywa w zatrważającym tempie. Oczywiście nie narzekamy, tylko cieszymy się z tego powodu, ponieważ oferta jest „na bogato”. Sporo tutaj tytułów z genialnymi ocenami, ale też średnio ocenianych, lecz nadal ciekawych i wartych uwagi. Mamy nadzieję, że obłowicie się po uszy, bo wszystko jest za free.

Alien Grounds

Alien Grounds to darmowa, jednoosobowa strzelanka FPS w klimacie science fiction. Gra zadebiutowała na Steam 8 kwietnia 2025 roku i jest obecnie dostępna w ramach wczesnego dostępu.

Wcielając się w żołnierza, gracze stawiają czoła coraz trudniejszym falom wrogich robotów, korzystając z zaawansowanej broni obcych oraz unikając ostrzału przeciwnika. Rozgrywka toczy się na zróżnicowanych, trójwymiarowych mapach o dynamicznie zmieniającej się pogodzie i porze dnia, co wpływa na przebieg walk. Gra oferuje również pełne wsparcie dla kontrolerów. Obecnie tytuł cieszy się pozytywnymi opiniami graczy – 100% z 11 recenzji użytkowników na Steamie jest pozytywnych .​

Alien Grounds – pobierz za darmo na Steam

Veil of Sanity

A teraz zapraszamy na porządną dawka strachu, jakiego dostarczy nam Veil of Sanity. Akcja tej darmowej gry przenosi nas do opuszczonego wesołego miasteczka, gdzie jesteśmy wciągnięci w napiętą i pełną atmosfery walkę o przetrwanie. Musimy unikać nieustannego pościgu przerażającego klauna, przedzierając się przez takie lokacje, jak pokręcone domy strachu, mroczne namioty i wiele innych.

Czeka nas rozwiązywanie wielu problemów pod presją. Będziemy naprawiać zepsute generatory, skrzynki elektryczne i szukać niezbędnych narzędzi, by zyskać przewagę i przetrwać noc. Klauna nie da się zatrzymać, ale możemy go przechytrzyć i opóźnić pościg, wciągając go w różne pułapki.

Dochodzi do tego „dynamiczny system zdrowia psychicznego”, zatem będziemy musieli również zarządzać strachem bohatera, by ten nie popadł w obłęd.

Co ciekawe, Veil of Sanity rozpoczyna dłuższą serię psychologicznych horrorów i w przyszłości możemy spodziewać się premier kolejnych rozdziałów historii.

Veil of Sanity – gra za darmo na Steam

