Horror od 14-letniego dewelopera za darmo na Steam. Wcześniej był płatny

14-letni niezależny deweloper powołał do życia Demon of the Dark. Teraz gra jest dostępna za darmo, choć wcześniej trzeba było płacić.

W Demon Of The Dark wcielamy się w postać badającą opuszczony ośrodek badań medycznych, pełen tajemnic i niebezpieczeństw czających się w ciemności. Gra oferuje klasyczne elementy survival horroru, gdzie eksploracja i unikanie zagrożeń są kluczowe dla przetrwania. Mimo młodego wieku twórcy, produkcja prezentuje zaskakująco solidny poziom. Pamiętajcie, że to niezależny projekt, stworzony przez nastolatka, który się dopiero uczy – robi więc wrażenie.

Opinie graczy są mieszane na podstawie 32 recenzji, z czego 56% to pozytywne opinie. Niektórzy chwalą atmosferę i pomysłowość, inni wskazują na pewne niedociągnięcia techniczne. Jednak biorąc pod uwagę wiek dewelopera, projekt zasługuje na uznanie i może być ciekawym doświadczeniem dla fanów gatunku.​ Szczególnie, że teraz to gra dostępna za darmo. Wcześniej trzeba było płacić (za SteamDB).

Jeśli jesteś miłośnikiem survival horrorów i chcesz sprawdzić, co potrafi młody twórca, warto dać szansę Demon Of The Dark. Gra dostępna jest za darmo na Steamie, więc nic nie stoi na przeszkodzie, by samemu ocenić ten nietypowy projekt. Sprawdźcie też inne ciekawe projekty za darmo, jak choćby tytuł na zawsze usuwany ze Steam czy demo… sejmu?

Źródło: Steam