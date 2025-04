Gra bezpowrotnie znika ze Steam. Jeśli odbierzcie ją za darmo teraz, zachowacie ją na stałe

Na Steamie pojawiła się nietypowa okazja – gra DOCAAY od studia Tapteek dostępna jest teraz zupełnie za darmo. Ale to nie promocja z okazji premiery czy urodzin dewelopera. To ostatni moment, by dodać ją do swojej biblioteki, bo już 18 kwietnia 2025 roku tytuł zniknie z platformy na dobre. Kto nie przypisze go do konta teraz, nie będzie już miał takiej szansy.

DOCAAY – gra za darmo znika ze Steam

Gra została wydana w lutym 2024 jako niezależny projekt, w którym twórcy oddali graczowi prostą rozgrywkę ze zbieraniem i tworzeniem talii kart jako główną mechaniką. Całość opiera się na powiększaniu talii, odblokowywaniu nowych kart i zbieraniu nagród za postępy.

Po dokładnym rozważeniu podjęliśmy trudną decyzję o trwałym usunięciu DOCAAY ze Steam. Nie było to dla nas łatwe. DOCAAY był projektem pełnym pasji – zbudowanym z sercem, kreatywnością i niezliczonymi godzinami pracy. Czasem jednak trzeba zamknąć pewien rozdział, by zrobić miejsce na nowe pomysły i możliwości. – informują twórcy w ogłoszeniu

Jeśli więc brzmi to dla Was ciekawie, warto ten tytuł odebrać – nawet jeśli nie zamierzacie w niego grać, pozostanie w Waszej bibliotece jako swego rodzaju trofeum, potencjalnie rzadka pozycja.

Źródło: Steam