Dużo się dzieje w świecie Microsoftu i usług skierowanych dla graczy. Wczoraj swój żywot zakończyła usługa Xbox Live Gold, którą zastąpił Xbox Game Pass Core. Dziś dowiedzieliśmy się, że z popularnego abonamentu dla graczy spadnie aż 9 pozycji. Były one dostępne zarówno na PC, jak i konsole Xbox One i Xbox Series X|S. O jakie tytuły chodzi?

Te gry znikną z Xbox Game Pass:

Sid Meier’s Civilization VI

Train Sim World 3

Tainted Grail: Conquest

Amazing Cultivation Simulator

Metal Hellsinger

Aragami 2

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto

Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition

Fuga: Melodies of Steel

Każdy z wyżej wymienionych tytułów był dostępny na konsole Xbox oraz PC — za wyjątkiem Amazing Cultivation Simulator (PC). Gry zostaną usunięte z biblioteki już dziś, dlatego prawdopodobnie nie ma już czasu na rzetelne ich ogranie. Nie ma jednak tego złego, w związku ze zmianami w sklepie Microsoftu można je kupić z niezłym rabatem.

Wydaje się, że szczególnie szósta Cywilizacja była grą godną uwagi. Niewątpliwie będzie to strata dla fanów strategii, choć w usłudze wciąż pozostaje sporo ciekawych gier. Jest przecież Starfield, bezsprzecznie jedna z najgorętszych premier tego roku. Jeżeli jeszcze nie mieliście okazji wyruszyć na podbój kosmosu, to nie ma na co czekać. Po zainstalowaniu gry z pewnością przyda wam się kilka modów. Zadbaliśmy o to, przygotowując zestawienie 3 najlepszych modyfikacji na start do Starfield.