Najnowszy raport i podsumowanie roku w wykonaniu GamesIndustry.biz przynosi bardzo konkretne informacje na temat rynku gier. Jeżeli kochacie gry w pudełkach, to mamy dla was złe informacje. Sytuacja zmierza ku temu, że wkrótce w ogóle ich nie będzie. Spieszmy się kochać nasze płyty, bo okazuje się, że odchodzą w zapomnienie.

Gry w pudełkach się kończą

Spadek sprzedaży gier w pudełkach obserwujemy już od dłuższego czasu. Teraz po raz kolejny możemy zapoznać się z potwierdzającymi to statystykami. Jak wynika z raportu wspomnianego wcześniej, w 2023 roku gry w pudełkach stanowiły zaledwie 5% sprzedanych egzemplarzy spośród wszystkich produkcji. Sytuacja „najgorzej” prezentuje się w przypadku pecetów. Ten rynek to w 99% cyfra, zaledwie skromna reszta pozostała dla fizycznych wydań.

Da się to oczywiście zauważyć podczas wycieczki do pobliskiego sklepu z grami, więc dane te mają pokrycie w rzeczywistości. O ile najnowsze konsolowe premiery bez trudu znajdziemy na półkach (wyjątek to oczywiście Alan Wake 2), tak dział gier komputerowych z reguły jest niewielki. Te kurczą się z roku na rok, coraz częściej oferują pozostałości magazynowe pokroju dodatków do The Sims i tym podobnych gier. Czy pudełka mają się lepiej na konsolach? Tak, ale nadal mowa o zaledwie 17% udziału.

A jak wygląda kondycja całej branży? Jest nieźle, gdyż rynek gier wideo wygenerował w 2023 roku łącznie 184 miliardy przychodu, co stanowi niewielki wzrost względem poprzedniego roku. Spory udział w tym miały gry konsolowe (ponad 53 miliardy), jednak złoty medal należy do… gier mobilnych. Te odpowiadały za 49% przychodu, czyli bagatela 90,4 miliarda dolarów.

Media branżowe miały faworytów

Na jaki temat najczęściej rozmawiali i czytali gracze? Jeżeli chodzi o produkcje, to najwięcej treści powstało w związku ze Starfield, choć na podium znalazło się również Diablo 4 i The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom. Ten ostatni tytuł został również wyszczególniony w raporcie jako najlepiej oceniana gra wespół z Baldur’s Gate 3 (według Metacritic).

Jeżeli chodzi o firmy, to najwięcej medialnego zainteresowania było wokół marki Xbox, która wygrała z drugim PlayStation. Na trzecim miejscu znalazło się natomiast Nintendo.

Ten rok pokazał nam również, o czym będzie głośno w przyszłości. Chodzi oczywiście o najpopularniejszy trailer, czyli GTA VI. Pierwszy oficjalny materiał związany z grą nabił ponad 100 milionów wyświetleń na YouTube.