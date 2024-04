Nie ma co narzekać na abonament Xbox Game Pass. W tym roku do usługi Microsoftu trafi sporo nowych gier, a niektóre z nich będą dostępne już od premiery. Co ciekawe, aż 5 spośród 10 najbardziej wyczekiwanych gier na Steam to właśnie produkcje, które trafią do abonamentu. Wychodzi na to, że subskrypcja zdecydowanie nam się opłaci.