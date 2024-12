Najlepsze gry-prezenty na Mikołajki 2024. Oto 100 hitów Steam, w tym AAA, od 4 do 30 zł

Mikołajki przed nami, a jeśli myślicie o dobrym prezencie dla gracza, proponujemy Wam 100 świetnych gier Steam w promocji. Wybraliśmy najbardziej znane tytuły, w większości AAA, zatem nie będziecie zawiedzeni. W zestawieniu znalazły się przygodówki z olśniewającą grafiką i otwartymi światami, są niezapomniane FPS-y, wyścigi czy bijatyki. To jak, zrobicie komuś, albo sobie, najlepszy prezent na Mikołajki 2024?

Ameryki nie odkryjemy stwierdzeniem, że najlepszym prezentem na Mikołajki dla gracza będzie po prostu dobra gra, która pozwoli wsiąknąć w magiczne, czasem straszne i mroczne światy, od których nie można się oderwać. Więc jak kupić coś godnego uwagi, a zarazem nie wydać zbyt wiele? Postanowiliśmy sprawdzić, jakie gry Steam można zgarnąć w promocji do kwoty 30 zł. Choć wystarczy o wiele mniej, bo około połowa prezentowanych tytułów kosztuje tylko po 15 zł za sztukę.

Wszystkie gry-prezenty posortowaliśmy cenowo, więc możecie łatwo sprawdzić, co można dostać np. do 10 zł. Już tutaj jest w czym wybierać, bo znajdziemy w tej cenie gry z Batmanem, Larą Croft czy te z serii Metro oraz LEGO.

Gry proponuje w promocji sprawdzony sklep Instant Gaming. Kupujemy klucze Steam, płacąc np. przez BLIK, które aktywujemy następnie na naszym koncie Steam.

Najlepsze gry-prezenty na Mikołajki 2024. Oto 100 tytułów do 30 zł (część 1)

W pierwszej części zestawienia widzimy klucze Steam w cenie do 10 zł z groszami. Cóż, prawie jak gry za darmo, patrząc choćby na kapitalne Kingdom Come: Deliverance, Injustice 2 Legendary Edition czy Metro Redux Bundle. I to właśnie na te trzy produkcje (a w zasadzie cztery, o czym za chwilę) chcemy zwrócić Waszą szczególną uwagę.

Kingdom Come: Deliverance

Pierwszym prezentem dla gracza na Mikołajki 2024, który na pewno będzie trafiony, jest Kingdom Come: Deliverance. Oczywiście obdarowany musi lubić klimaty średniowiecznych walk na miecze, majestatyczne zamki, otwarte światy oraz realia historyczne bez naleciałości fantasy. To wszystko znajdziecie w tej grze, a nawet i więcej. Fabuła kręci się wokół spisków o władzę na ziemiach czeskich, a my, jako syn kowala, zostajemy wplątani w brutalną walkę o tron.

Metro Redux Bundle

Kto natomiast woli postapokalipsę od średniowiecza, może sięgnąć po zestaw gier Metro. Po niedawnej premierze STALKER 2 (gra jest w świetnej promocji), wielu graczy decyduje się nadrobić zaległości ze świata Metro, który oferuje podobny klimat, ale możemy pobawić się o wiele taniej. Metro Redux Bundle zawiera dwie odświeżone gry serii: Metro 2033 Redux oraz Metro: Last Light Redux. Obowiązkowe pozycje dla fanów Zony, anomalii i skażonego świata pełnego przerażających mutantów.

Injustice 2 Legendary Edition

Kolejnym dobrym prezentem dla gracza na Mikołajki może być Injustice 2 w wydaniu Legendary Edition. Bijatyka z postaciami uniwersum DC jest naprawdę genialna, pozwalając wcielić się nam w Batmana, Supermana, Jokera czy Harley Quinn. Edycja legendarna oferuje mnóstwo dodatkowych postaci, a więc najlepiej od razu się w nią zaopatrzyć niż później wydawać na DLC. Wśród dodatkowych bohaterów znajdziecie np. Sub-Zero czy Raidena z serii Mortal Kombat.

