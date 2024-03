PS5 i Xbox Series w starciu na gry ekskluzywne. Zobacz, która konsola jest lepsza dla graczy

Latka lecą jak gołębie po niebie, konsole stają się coraz starsze, a gracze nadal próbują znaleźć odpowiedź na to, czy łatwiej być fanem PS5 czy Xbox Series. Od zawsze uważałem, że to gry powinny być decydujące w tej kwestii i wskazywać najlepszą platformę do grania. Rzecz jasna nie mam na myśli multiplatformowych tytułów, a wyłącznie konsolowe gry ekskluzywne. Czy Microsoft dostarczył nam więcej produkcji tego typu niż Sony? Gdzie oferta jest ciekawsza i bardziej zróżnicowana? Nadszedł czas, by po niespełna 4 latach od premiery obu urządzeń porównać listę exclusivów.

Dla części z Was będzie to niewygodna prawda bądź potwierdzenie dla osobistych przemyśleń. Być może porównanie okaże się też pomocne dla osób, które stoją jeszcze przed decyzją o zakupie konsoli, bowiem to najlepszy sposób na wyliczenie najważniejszych zalet i zarazem wad aktualnej generacji PlayStation i Xbox. Aby uniknąć wszelkich nieporozumień podkreślam, że temat tyczy się tytułów niedostępnych u bezpośredniej konkurencji (PC w tym przypadku nią nie jest). Zatem przejdźmy do konkretów, pełnego wykazu gier ekskluzywnych wydanych od listopada 2020 roku (wtedy to zadebiutowały PS5 i Xbox Series).

Gry ekskluzywne na PS5 i Xbox Series – kompletna lista tytułów

Lista wszystkich konsolowych gier ekskluzywnych na Xbox Series:

Palworld (wczesny dostęp) Forza Motorsport Go Mecha Ball Phantom Abyss Slime Rancher 2 (wczesny dostęp) The Wandering Village (wczesny dostęp) Techtonica (wczesny dostęp) Planet of Lana (za chwilę na PS5) Dune: Spice Wars Besiege (wczesny dostęp) Homestead Arcana Warhammer 40,000: Darktide Roboquest Starfield The Lamplighters League Ravenlok Age of Empires IV Valheim (wczesny dostęp) Redfall Grounded (za chwilę na PS5) CrossfireX (usunięty) The Gunk Halo Infinite Forza Horizon 5 Microsoft Flight Simulator

( Niektóre z gier otrzymały również wersję na Xbox One )

Przyznam się, że jestem trochę zdziwiony i wstrząśnięty. Udało mi się znaleźć 25 nowych gier wydanych na Xbox Series, których obecności nie uświadczymy na jakiejkolwiek wersji PlayStation. Niby robi wrażenie, tylko że ponad połowa z nich to produkcje bardzo niszowe. I dlatego uważam, że to naprawdę niewiele, jeśli weźmiemy pod uwagę, że aktualna generacja (gdzieniegdzie nazywana next-genem) zadebiutowała ponad 1250 dni temu. Czy wąską liczbę produkcji z dużym budżetem usprawiedliwia chociaż ich jakość i wyjątkowość? Na pewno o Redfall i CrossfireX nie będą zazdrośni gracze z przeciwnego obozu – warto wspomnieć, że ta druga była tak zła, że została wycofana ze sprzedaży i Game Pass. Ale mimo wszystko jest kilka apetycznych kąsków. Zaliczają się do nich Halo Infinite, Starfield (największy kosmiczny RPG) i Microsoft Flight Simulator.

Muszę jednak jedną nogą stanąć w obronie Xbox Series. Otóż jak zapewne wiecie niektóre z wydanych tamże gier miało chwilowy status ekskluzywności. Dla przypomnienia przywołam Scorn, High on Life, czy też niedawne amnestie dla Hi-Fi Rush i Pentiment. Niemniej aktualna lista za moment będzie krótsza, bo w kwietniu trzeba wykreślić z niej Grounded i Planet of Lana.

Kompletny wykaz konsolowych gier ekskluzywnych na PS5:

Rise of the Ronin Final Fantasy VII Rebirth Foamstars Silent Hill: The Short Message The Last of Us: Part II Remastered Marvel’s Spider-Man 2 Quantum Error Firewall Ultra Synapse Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition Humanity Death Stranding: Director’s Cut Ghost of Tsushima: Directors Cut Marvel’s Spider-Man Remastered Final Fantasy XVI The Last of Us Remake The Dark Pictures: Switchback VR Horizon: Call of the Mountain God of War: Ragnarok Horizon: Forbidden West: Complete Edition Gran Turismo 7 Returnal Destruction AllStars Windfolk Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Astro’s Playroom Demon’s Souls

( Niektóre z gier otrzymały również wersję na PS4 )

Okazało się, że na PS5 gier ekskluzywnych jest minimalnie więcej. Raptem różnica wynosi 2 tytuły. Na powyższej liście dostrzeżemy trzy wyraźne cechy i tym samym politykę Sony. Pierwsze co rzuca się w oczy to kwestia odświeżeń – aż 7 produkcji stanowią remaki, remastery i wersje reżyserskie gier pierwotnie wydanych przed premierą PlayStation 5. Gdy spojrzymy na wszystko w szerszym kadrze, zobaczymy też inne podejście do zaklepywania oferty dla graczy. W przeważającej liczbie są tu gry z dużymi budżetami i ze znanych uniwersów. Prym wiodą serie Final Fantasy, Marvel’s Spider-Man, The Last of Us oraz pojedyncze hity pokroju God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Demon’s Souls i Gran Turismo 7. Mówimy więc o konkretnej bibliotece, za dostęp do której “xboksiarze” daliby sobie uciąć rentę (ewentualnie rękę).

Jako ostatnie warto odnotować, że Sony zainwestowało w gry obsługujące zestaw PSVR2. To skromna baza, bo raptem 5 gier, ale za to są to jedne z najlepszych i najbardziej zaawansowanych tytułów wykorzystujących możliwości sprzętu do rzeczywistości wirtualnej – za wzór możemy uznać Horizon: Call of the Mountain. Mamy więc dobrze urozmaicony katalog gier ekskluzywnych na PS5.

PS5 czy Xbox Series – co wybrać przez pryzmat konsolowych gier ekskluzywnych?

Kalkulator mówi nam, że na obu konsolach jest porównywalna liczba gier ekskluzywnych – stosunek 25 do 27 tytułów. Tylko czy jedna gra jest warta drugiej? Właśnie z tej pozycji powinniśmy porównywać potencjał do przyjemnego spędzania czasu. Stwierdzam, iż w tej chwili PS5 wypada o wiele lepiej od Xbox Series. Jest tam oferta podobna ilościowo, ale bardziej atrakcyjna pod kątem jakości i różnorodności. Póki co po zwycięskim pasie biegnie Sony, jednak maraton jeszcze trochę potrwa i całkiem możliwe, że ich role jeszcze się odwrócą. Trzeba mieć z tyłu głowy, że za kilka miesięcy odbędzie się premiera kilku naprawdę dużych marek i to Microsoft sprawuje nad nimi władzę absolutną. Stalker 2, Hellblade 2, Indiana Jones, Avowed, Microsoft Flight Simulator 2 będą potężnym atutem w walce na ekskluzywność. Aczkolwiek ciężko wyrokować, jak długo gigant z Redmond utrzyma w klatce swoje hity i czy po drodze nie wykoleją się finansowo. Baza graczy Xbox i PC może im nie wystarczyć, by brnąć w wojnę na gry ekskluzywne.