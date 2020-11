Dziś premiera PS5 – specyfikacja, gry, wsteczna kompatybilność, wersje konsoli

Jeśli planujesz kupić PS5 to nie rób tego za namową Sony i ich reklam. Rzuć lepiej okiem na najważniejsze informacje, które poświadczą o zaletach dwóch wersjach konsoli.

Wreszcie nadszedł dzień, w którym Ziemia będzie obracać się jeszcze szybciej wokół pokoju gracza. Po zachodniej stronie globu dla niektórych osób czas działa już na niekorzyść, a teraz przyszła kolej na Polaków. Co przyniesie era PS5? Na pewno więcej mocy, gier ekskluzywnych i interesujących technologii.

By iść razem z next-genową falą trzeba wskoczyć na jeden ze statków Sony. Czy warto zaklepać sobie miejsce w tym rejsie? To sprawa dość mocno indywidualna. Jednak zebraliśmy dla Was najważniejsze informacje o edycjach konsoli PS5, grach i akcesoriach, abyście mogli dokonać właściwego wyboru.

Specyfikacja PS5

CPU : 8-rdzeniowy z rodziny Zen 2 o taktowaniu 3,5 GHz

: 8-rdzeniowy z rodziny Zen 2 o taktowaniu 3,5 GHz GPU : RDNA 2 o mocy 10,28 TFLOPS, 36 CUs, taktowanie rdzenia 2,23 GHz z obsługą ray-tracing

: RDNA 2 o mocy 10,28 TFLOPS, 36 CUs, taktowanie rdzenia 2,23 GHz z obsługą ray-tracing Pamięć RAM : 16 GB GDDR6/256-bit o przepustowości 448 GB/s

: 16 GB GDDR6/256-bit o przepustowości 448 GB/s Pamięć wewnętrzna : customowy dysk SSD 825 GB / dostępne dodatkowe złącze na dysk SSD (NVMe)

: customowy dysk SSD 825 GB / dostępne dodatkowe złącze na dysk SSD (NVMe) Wbudowany napęd : 4K UHD Blu-Ray (tylko w droższej wersji)

: 4K UHD Blu-Ray (tylko w droższej wersji) Masa: 4,5 kg / 3,9 kg

Sony postanowiło nie bawić się w półśrodki i oferuje graczom 2 modele konsoli o tej samej mocy. Na pokładzie standardowego PS5 i wersji Digital znajdziemy customowe procesory, GPU oraz dyski SSD. Wydajnością będzie to sprzęt zbliżony do średnio-budżetowego PC.

Według producenta obydwie wersje mają umożliwić granie w rozdzielczości 4K i 60 kl/s lub 30 kl/s z aktywnym śledzeniem promieni, choć jak już wiemy, nie w każdej grze uruchomimy natywną rozdzielczość.

Zanim naciśniemy przycisk zamów w sklepie internetowym, musimy dokładnie przemyśleć, który wariant konsoli okaże się dla nas najlepszy. Mocą wzajemnie sobie nie ustępują, lecz różni je jedna cecha. W przypadku wersji cyfrowej nie znajdziemy odtwarzacza płyt Blu-Ray. Jest to opcja dla osób, które nie lubią kolekcjonować pudełek, czy też chcą nieco zaoszczędzić. PS5 Digital kupimy za 1849 zł a kompletną edycję za 2249 zł.

Gry na premierę PS5

PS5 nie od razu będzie obfitować w nowe gry ekskluzywne; te można zliczyć na palcach u jednej dłoni. Na początek pojawią się tylko 4 tytuły, ale 2 z nich to prawdziwe grubasy. Fani gier akcji dostaną Spider-Man Miles Morales z odświeżoną edycją pierwszej części. W jeszcze lepszej sytuacji są fanatycy gatunku soulslike, bowiem czeka na nich Demon’s Souls Remake.

Oczywiście oprócz tych kilku tytułów na start dostępne będzie kilkadziesiąt nowości multiplatformowych lub zaktualizowanych na potrzeby PS5. Wśród nich nowy AC: Valhalla, Godfall, Dirt 5 czy COD: Black Ops Cold War. Pełną listę gier prezentujemy poniżej:

Assassin’s Creed Valhalla (darmowa aktualizacja) Astro’s Playroom (zainstalowana) Borderlands 3 (darmowa aktualizacja) Bugsnax (PS Plus) Call of Duty: Black Ops Cold War Dead by Daylight (darmowa aktualizacja) Demon’s Souls Devil May Cry 5 Special Edition DIRT 5 (darmowa aktualizacja) Fortnite Godfall King Oddball (darmowa aktualizacja) Maneater (darmowa aktualizacja) Marvel’s Spider-Man: Miles Morales (darmowa aktualizacja) Marvel’s Spider-Man: Remastered Mortal Kombat 11 Ultimate (darmowa aktualizacja) No Man’s Sky (darmowa aktualizacja) Observer: System Redux Overcooked! All You Can Eat Planet Coaster: Console Edition (darmowa aktualizacja) Poker Club (darmowa aktualizacja) Sackboy: A Big Adventure (darmowa aktualizacja) The Pathless (darmowa aktualizacja) War Thunder (darmowa aktualizacja) Warhammer: Chaosbane Slayer Edition Watch Dogs: Legion (darmowa aktualizacja) WRC 9 FIA World Rally Championship (darmowa aktualizacja) Goonya Fighter

PS Plus Collection

Nie chcesz wydawać pieniędzy na nowe gry? Nie ma problemu… Podobnie jak na PS4 będzie można wykupić lub przedłużyć abonament PS Plus, w którym do wyboru są setki gier. I w ramach tej subskrypcji, jako bonus otrzymacie kolejne 20 gier (z czego aż 9 exclusivów). Darmowy pakiet PS Plus Collection będzie obowiązywać przez cały czas, aż do wygaśnięcia subskrypcji. Możliwe, że w przyszłości Sony będzie uzupełniać kolekcję o inne gry na wyłączność.

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7 biohazard

Kompatybilność wsteczna

Dla właścicieli PS4 przesiadka na next-gena będzie niezwykle przyjemna. Producent zdążył już potwierdzić kompatybilność wsteczną dla niemal całej biblioteki gier z poprzedniej generacji. Mówimy o prawie 4 tysiącach gier, niezależnie od formy wydania (wersja cyfrowa lub na płycie).

Warto zaznaczyć, że część z tytułów PS4 uruchomimy w nowym trybie Game Boost. Pozwoli on zagrywać się w wyższej rozdzielczości aż do 4K, a nawet przyspieszy pracę działania gier do 60 kl/s. Skorzysta z tego np. Ghost of Tsushima, Killzone Shadow Fall.

Co powinno też zainteresować przyszłych graczy PS5, wiele gier (jeśli nie wszystkie) powinny wczytywać się znacznie szybciej dzięki zamontowanemu dyskowi SSD NVMe. Najlepiej zobrazuje to czas załadowania gry Spider-Man – PS4 Pro 8 sekund vs PS5 0,8 sekundy.

Akcesoria PS5

W przeciwieństwie do Xbox Series, PS5 nie wyznaczy ścieżki w obszarze mocy a nowych technologii i wspierających je akcesoriów. Wiąże się to niestety z ograniczeniem działania niektórych urządzeń z poprzedniej generacji. W nowe gry PS5 zagramy wyłącznie z padem DualSense. A kto będzie chciał poznać korzyści z dźwięku przestrzennego, ten musi zaopatrzyć się w słuchawki Pulse 3D.

Aczkolwiek lista kompatybilnych akcesoriów i tak jest dość szeroka – wszystkie oficjalne kierownice, joysticki, kamery dedykowane dla PS4 współpracują również z systemem PS5. Tu jednak mała uwaga, bowiem PS Camera do poprawnego działania potrzebuje adaptera, który można bezpłatnie otrzymać od Sony. Sprzęt PSVR również jest obsługiwany, z tymże skorzystamy z niego wyłącznie w grach w wersji PS4.

Akcesoria PS5 do zamówienia w Media Markt:

Grzegorz Rosa