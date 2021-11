Gran Turismo 7 to raj dla fanów tuningu. Nowy materiał pokazuje wiele opcji

Polyphony Digital podzieliło się nowym materiałem z Gran Turismo 7. Tym razem skupiono się na tym, jak wygląda tuning w nadchodzącej produkcji.

Deweloperzy zadbali o największą liczbę części w historii całej serii. Każdy gracz ma otrzymać możliwość dokładnego przystosowania samochodu zgodnie ze swoimi upodobaniami.

Myślę, że proces dostrajania samochodu do własnych preferencji, metodą prób i błędów, jest naprawdę przyjemny. W Gran Turismo 7 pojawi się największa liczba części, jakie kiedykolwiek były dostępne do tuningowania samochodów w grze (najpewniej w odniesieniu do gier Polyphony – red. ). Daje to graczom większe możliwości tuningowania swoich samochodów i dostosowywania ich do swoich potrzeb.

– powiedział szef Polyphony Digitak, Kazunori Yamauchi, w materiale