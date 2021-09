Planujesz grać w kampanię Gran Turismo 7? Obyś miał stabilne połączenie z siecią

Niedawno poznaliśmy datę premiery Gran Turismo 7. Sony potwierdziło też sporo informacji na temat gry, a jedna z nich zdecydowanie nie ucieszy wszystkich graczy.

Na blogu PlayStation wymieniono wybrane funkcje i tryby zabawy wraz z krótkimi opisami. Co ciekawe, na końcu artykułu widzimy, że gra będzie wymagała stałego połączenia z internetem. Co więcej, dotyczy to również jednoosobowych trybów rozgrywki. Oznacza to, że nawet jeśli całkowicie nie interesuje Was gra po sieci, musicie pozostać połączeni z PlayStation Network. To zdecydowanie nienajlepsza wiadomość.

Wymaganie stałego połączenia z siecią może wynikać z wielu czynników. Przypuszczam, że twórcy przygotowali wiele funkcji społecznościowych, które są ściśle związane z rozgrywką. Dodatkowo gra najpewniej będzie zbierała nasze statystyki zabawy.

Choć omawiana wieść rozczaruje wielu graczy, nie powinna być większym zaskoczeniem. Coraz więcej gier wyścigowych stawia na rozbudowane funkcje społecznościowe, które wymagają dostępu do serwerów. W dalszym ciągu uważam jednak, że powinny być tylko opcją, a nie wymogiem. Nie każdy gracz ma przecież w pełni stabilne połączenie z siecią. Miejmy nadzieję, że to ograniczenie Gran Turismo 7 nie da się graczom mocno we znaki.