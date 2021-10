Gran Turismo 7 może pochwalić się ogromną liczbą samochodów

Premiera Gran Turismo 7 już za kilka miesięcy i przyszła pora na pochwalenie się tym, ile samochodów znajdziemy w grze. Fani kolekcjonowania pojazdów będą wniebowzięci.

W GT7 znajdziemy konkretnie ponad 400 różnych samochodów. Wśród nich znajdą się najpopularniejsze modele, ale też wyjątkowo rzadkie i często niespotykane już egzemplarze. Fani motoryzacji powinni być zadowoleni.

Gran Turismo 7 zawiera najnowocześniejsze modele w jakości PS5, ale to, co czyni GT7 wyjątkowym, to nie tylko wysoka jakość. To także ogromna liczba modeli samochodów, jakie zawiera. W grze znajduje się ponad 400 samochodów. W GT7 znalazło się wiele z najbardziej fascynujących samochodów z historii motoryzacji.

– powiedział szef Polyphony Digital, Kazunori Yamauchi