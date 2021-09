Dlaczego w Gran Turismo 7 zagramy tylko online? Deweloper tłumaczy, będzie jeden wyjątek

Niedawno ogłoszono, że Gran Turismo 7 będzie wymagało stałego połączenia z siecią. Dotyczy to również kampanii jednoosobowej. Szef Polyphony Digital wyjaśnił graczom, dlaczego podjęto taką decyzję.

Wszystkiemu winni są – a jakże – potencjalni oszuści. Deweloperzy nauczeni doświadczeniem chcieli uniemożliwić graczom igranie ze stanami zapisu.

Co ciekawe, jednak nie wszystkie tryby będą wymagały połączenia z PlayStation Network. Kazunori Yamauchi zdradził, że tryb Arcade uruchomi się offline bez większych problemów.

Wymóg połączenia z siecią istnieje tylko po to, aby zapobiec oszukiwaniu, ogólnie rzecz biorąc, przez ludzi próbujących modyfikować dane zapisu (…).

Połączenie online jest wymagane w trybie kampanii. Jedyną częścią gry, która nie wymaga połączenia online jest tryb Arcade, ponieważ nie wymaga on zapisywania danych, więc jest to (granie offline – red. ) możliwe.

Ale wszystko, co ma związek z danymi zapisu, wymaga połączenia. Na przykład takie rzeczy, jak dane dotyczące barw (samochodów – red. ) – to jest coś, co jest pobierane z serwera online.

– powiedział Kazunori Yamauchi w rozmowie z Eurogamer.net