Odpalamy konsolę i gramy — po zabawie wyłączamy grę, jak i samo urządzenie, odkładamy pada. Czy jednak na pewno? Okazuje się, że zaskakująco wiele osób mimo kończenia zabawy, nie wyłącza swojego PS5. W zamian korzysta z funkcji uśpienia, co ostatnio bardzo zaskoczyło Sony. Firma postanowiła podzielić się ciekawą statystyką.

Gracze PS5 podzieleni. Wszystko przez jedną funkcję

Jak podaje Sony, społeczność posiadaczy PS5 jest mocno podzielona. I nie chodzi tu o ulubione gatunki gier, korzystanie z wersji cyfrowych lub pudełkowych, czy nawet wybór wersji Slim lub Pro. W tym wypadku mowa o tym, czy wyłączacie swoją konsolę, albo czy preferujecie korzystanie z trybu uśpienia. Cory Gasaway z Sony Interactive Entertainment powiedział, że początkowo przewidywano, iż więcej osób będzie korzystało z trybu spoczynku. W rzeczywistości jednak proporcje rozkładają się… po równo.

50 na 50, bez większych wskazań na którąkolwiek ze stron. Specjalnie dla jednej z tych grup, czyli osób wyłączających swoją konsolę, przygotowano tzw. Welcome Hub. To menu wyświetlane po uruchomieniu konsoli, w którym zawarto sporo widżetów i przydatnych informacji do nawigowania po naszych grach i nie tylko.

Niekoniecznie jednak pomysł ten spodobał się wszystkim graczom. O ile Sony jest ze swojego projektu dumne, to wielu graczy wolałoby powrót do tradycyjnych dynamicznych motywów. Kto wie, może i taka opcja pojawi się w bliżej nieokreślonej przyszłości. Na razie pozostaje nam korzystanie z odgórnych sugesti naszej konsoli.

Źródło: playstationlifestyle.net