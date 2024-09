Odbierzcie grę za darmo na Steam, zanim zniknie na zawsze

Warto mimo wszystko od razu zaznaczyć, że nawet jeśli zdążycie przypisać produkt do konta, to pozostanie tam na zawsze. To znaczy, że po wycofaniu z cyfrowego katalogu platformy od Valve nadal będziecie mogli w nią grać!

Gra za darmo na Steam do zgarnięcia przed końcem sprzedaży

Obecnie fani gier darmowych, czy tam dobrych promocji w postacie “gra za 0 złotych” mogą się cieszyć. Microsoft Store rozdaje kolejną część indie RPG-ów, a na Steam każdy może zgarnąć dość ciekawy tytuł. Teraz zajmiemy się tą drugą grą, bo jest czym – tytuł znika ze sprzedaży.

Tak, dobrze czytacie – twórcy wyjaśnili, że zamierzają wycofać ją na zawsze. Nim to jednak się stanie, zapewne pod naporem próśb graczy, zamiast wystartował z ostatnią promocją, postanowili rozdać ją każdemu zainteresowanemu. I to się chwali! Dlatego też możemy pokazać, iż doceniamy ich starania i odebrać grę za darmo już teraz.

Go Ace It to dość zwariowany tytuł, a konkretnie “gra typu runner, która rzuca wyzwanie twoim umiejętnościom gry, gdy przechodzisz przez nasze poziomy i dołączasz do tabeli liderów. Dołącz do nas teraz i ugruntuj swoje miejsce w GoAceIt!”, jak czytamy w opisie produkcji na Steam. Dla fanów śrubowania rekordów jak znalazł!

Z przykrością informujemy, że plany rozwoju Go Ace It dobiegły końca, w związku z czym gra zostanie wkrótce wycofana ze Sklepu Steam. Zapewniamy, że jeśli obecnie posiadasz kopię gry, pozostanie ona w twojej bibliotece Steam. Nadal będziesz mieć dostęp do wszystkich swoich postępów, osiągnięć i samej gry. – wyjaśniają twórcy

Dokładne powody rezygnacji z dystrybucji nie są znane. Mimo wszystko wygląda na to, że mówimy o ostatnim momencie na zgarnięcie tytułu. Czasu na odebranie macie sporo – gra dostępna jest do 4 listopada 2024 roku.

