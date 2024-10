Świetna gra za darmo dla fanów wyścigów. Dzisiaj pełna premiera na Steam

100 pojazdów, 40 torów i masa zabawy na wysokim poziomie. Engine Evolution 2023 właśnie pozbyło się dopisku “Wczesny Dostęp” i jest dostępne w ostatecznej wersji na Steam. Jeśli nie pamiętacie, to gra za darmo.

To kolejna gra za darmo, przy której możemy spędzić wiele czasu i się nie nudzić. Jeśli nie przypadły Wam do gustu polecane dzisiaj wersje demo (w tym tytuł inspirowany Mafią) oraz zwariowana zręcznościówka z gumami kulkami, może tutaj się odnajdziecie. Warto zaznaczyć, że Engine Evolution 2023 to bardzo rozbudowany tytuł, w którym oprócz jazdy różnymi historycznymi pojazdami, liźniemy trochę historii motoryzacji.

Engine Evolution 2023 – gra za darmo na Steam

Engine Evolution 2023 wyszło z wczesnego dostępu, więc warto o niej przypomnieć. Zwłaszcza że posiada sporo pozytywnych ocen na Steam. Użytkownicy platformy wystawili ponad pół tysiąca opinii, z czego 74% to oceny pozytywne.

Engine Evolution to wieloosobowa gra wyścigowa, która wykorzystuje zasady podobne do World of Tanks – z każdym wyścigiem przeciwko 11 innym graczom zdobywasz doświadczenie i kredyty, za które możesz kupić różne ulepszenia dla swojego pojazdu lub odblokować nowsze pojazdy. Zaczynasz z maszynami z 1906 roku. Czy uda ci się dotrzeć na sam szczyt i jeździć na nowoczesnych maszynach? Steam

Gra skupia się na krótkich wyścigach, a jeśli chodzi o sterowanie, nie jest ono zbyt skomplikowane. Engine Evolution 2023 nie jest typowym symulatorem, ale też nie możemy jej zaliczyć do produkcji arcade. Mamy tutaj coś pośrodku, z uwzględnieniem zasad fizyki, rodzaju nawierzchni czy ustawień konkretnego pojazdu.

Jak podaje deweloper na Steam, w grze czeka nas 100 historycznych pojazdów z 7 krajów, 40 prawdziwych i niestandardowych torów i 10 różnych biomów. Są chętni? Oto link do pobrania:

Źródło: Steam