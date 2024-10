Gra za darmo na Steam. „Głupia, ale fajna”, a oceny bardzo pozytywne

8 października na Steam zadebiutowała finalna wersja Gum Ball Run, śmiesznej i zwariowanej gry zręcznościowej, w której mamy nietypowych bohaterów. To różnokolorowe gumy do żucia w kształcie kulek. Wcielamy się w jedną z nich i musimy dotrzeć do mety jako pierwsi. Zasady proste, a nawet banalne, lecz w tym wydaniu bardzo się sprawdziły.

Wystarczy spojrzeć na recenzje użytkowników, jakie zbiera ta gra za darmo na platformie Valve. Widzimy tam blisko 800 ocen, z których średnia jest bardzo pozytywna. Gracze piszą wprost, że gra jest “głupia i zwariowana”, ale dostarcza sporo dobrej zabawy. Co ciekawe, mamy w niej proceduralnie generowane poziomy, więc odpada uczenie się torów na pamięć. Za każdym razem startujemy w zupełnie innym wyścigu.

Odpalając Gum Ball Run możemy pobawić się w sieci w maksymalnie 15 osób, ale gra zawiera również tryb dla jednego gracza, choć szczerze mówiąc, najlepiej bawić się ze znajomymi.

Jesteście chętni pobrać Gum Ball Run za darmo? Oto link oraz trailer:

Źródło: Steam