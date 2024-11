Poboczna historia legendarnej serii za darmo. Zagrać może każdy

Nowa gra za darmo to The Booze of Monkey Island, kojarząca się z jedną z najważniejszych serii przygodówek w historii. Nie jest to jednak oficjalny produkt.

Za produkcję odpowiada tu pojedynczy deweloper, zachwycony dawnymi produkcjami spod szyldu LucasArts. Postanowił on niejako wskrzesić ten kultowy cykl, za sprawą nieautoryzowanej, całkowicie darmowej odsłony. Nie jest to więc w żaden sposób gra należąca do “głównego kanonu” Monkey Island, a produkt czysto fanowski. Z drugiej strony wcale na taki nie wygląda, bo akurat zaskakuje jakością.

Gra za darmo dostępna jest w serwisie itch.io. Producent ostrzega tym samym, że mówimy o wersji we wczesnym dostępie, nadal nie do końca rozwiniętej. Także możemy spodziewać się dalszych aktualizacji. Nie ma się co jednak martwić, bo gra sprawia wrażenie, jak gdyby faktycznie powstawała pod czujnym okiem Rona Gilberta.

Twórca wyjaśnia, że to produkcja stanowiąca odę do kultowej marki, w żaden sposób nie jest nastawiona na zarabianie pieniędzy. Tytuł ograć może praktycznie każdy gracz, bo nie potrzeba ani drogiego i dopakowanego komputera, ani nawet nie jest wymagany ściśle Windows. Gra ma działać również na Linuxie i MacOS.

Źródło: itch.io