Zwariowany FPS w stylu Escape from Tarkov do ogrania za darmo na Steam

Striden to z jednej strony całkiem poważny FPS przeznaczony dla wielu graczy, a z drugiej… dość dziwaczny zestaw pomysłów w stylu napromieniowanych niedźwiedzi. Teraz gra za darmo dostępna jest do sprawdzenia!

Święta, święta i po świętach – jak to mawiają nasze babcie. Co prawda “najmagiczniejszy” czas w roku już się zakończył, lecz nadal wiele osób może cieszyć się wolnymi dniami. Jeśli chcielibyście je przeznaczyć na granie, to twórcy Striden mają ofertę nie do odrzucenia.

Zwariowana gra za darmo do sprawdzenia na Steam

Wszystko dzięki temu, że studio 5 Fortress oferuje teraz darmowy dostęp do wewnętrznych testów swojego nowego FPS-a o tytule Striden. Może o nim nigdy nie słyszeliście, bo przyznam, że ja też dowiedziałem się dopiero teraz. I trochę żałuję, że nie byłem tym projektem zainteresowany już wcześniej, bo najwyraźniej mam sporo do nadrobienia.

Striden “to szybka, sandboksowa strzelanka survivalowa, która sprawi, że krew w żyłach napłynie ci do głowy. Twój pięcioosobowy zespół walczy z trzema innymi drużynami, aby zebrać 15 000 punktów i jako pierwszy aktywować nadajnik radiowy helikoptera ratunkowego”. Twórcy skorzystali z rozwiązań znanych m.in. z Escape from Tarkov. Do tego dorzucili sporo własnych pomysłów – gracze mogą skorzystać z czołgu-łosia czy radioaktywnego niedźwiedzia.

Ciekawie zapowiadającą się strzelankę możecie ograć zupełnie za darmo. Wystarczy tylko wyrazić chęć na udział w testach. Przez najbliższe dni twórcy będą zapraszać do nich kolejnych graczy. Okres testowy kończy się 2 stycznia 2025 roku, więc macie trochę czasu na ogranie. Na razie nie znamy daty premiery gry.

Źródło: Steam