Nowa gra za darmo dostępna od dziś na Steam. Wielki tytuł od twórców StarCrafta

Stormgate to takie pomieszanie z poplątaniem. Za tytuł odpowiada nowe (no, już nie takie nowe) studio założone przez weteranów Blizzarda. RTS łączy więc ze sobą doświadczenie zdobyte przy projektowaniu StarCrafta i WarCrafta z wieloma innymi pomysłami.

Gra za darmo dostępna od dzisiaj – Stormgate szturmuje serwery Steam

O nowym studiu byłych deweloperów z Blizzarda pisaliśmy już wcześniej. Tak samo zresztą jak przed laty zapowiadali oni swój debiutancki tytuł – Stormgate. Wiele czasu minęło, ale w końcu darmowy RTS będący niejako klonem StarCraft 2 otwiera się dla wszystkich graczy. Na PC, rzecz jasna.

Stormgate to “darmowy RTS nowej generacji osadzony w nowym uniwersum science-fantasy. Dowódź mechami, by bronić Ziemi lub zaatakować ją jako jedna z dwóch innych frakcji obcych. Odkrywaj stale rozwijającą się kampanię, grupuj się w trybie kooperacji 3P przeciwko sztucznej inteligencji lub rywalizuj 1 na 1”. Brzmi podobnie? No jasne, czuć tu po prostu wyraźne “inspiracje” wielką serią Blizzarda.

Do tej pory tytuł dostępny był za opłatą. To znaczy, że gra od początku miała być za darmo, lecz wcześniejszy dostęp blokował swoisty paywall. Już dziś od godziny 19:00 czasu polskiego gra rusza w pełnej formie free-to-play na Steam. Zagra więc każdy, a nawet nie potrzeba szczególnie mocnego sprzętu.

Wymagania sprzętowe Stormgate na PC – minimalne:

System operacyjny: Windows 10+ (64 bit)

Windows 10+ (64 bit) Procesor: 6 Cores, 2.3 GHz

6 Cores, 2.3 GHz Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: GeForce GTX 1060

GeForce GTX 1060 DirectX: Wersja 11

Wersja 11 Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

Zalecana konfiguracja:

System operacyjny: Windows 10+ (64 bit)

Windows 10+ (64 bit) Procesor: 8 Cores, 3 GHz

8 Cores, 3 GHz Pamięć: 16 GB RAM

16 GB RAM Karta graficzna: GeForce RTX 2060

GeForce RTX 2060 DirectX: Wersja 11

Wersja 11 Miejsce na dysku: 15 GB dostępnej przestrzeni

W płatnej wersji tytuł zdobył “mieszane” opinie na Steam. Nie wygląda więc na to, że dostaniemy arcydzieło gatunku. Gracze narzekają głównie na płatnych dodatkowo bohaterów, rzekomo nudną kampanię i problemy z balansem rozgrywki. Miejmy nadzieję, że choć część tych bolączek uda się rozwiązać przy okazji debiutu free-to-play.

Źródło: Steam