Nowa gra za darmo, która porwała graczy. Shooter w sam raz na Halloween

Mroczny klimat, piękna oprawa graficzna rodem z lat 90. oraz prosta rozgrywka, bez udziwnień i kombinowania. Taki przepis sprawdził się przy nowej niezależnej produkcji, która 3 października miała swoją premierę na Steam. To kolejna gra za darmo, którą gorąco polecamy, zwłaszcza jeśli szukasz nieskomplikowanej strzelanki dla jednego gracza.

Gra za darmo. Harbinger czeka już na Steam

Harbinger to darmowa strzelanka typu boomer, która swoją oprawą oraz gameplay’em nawiązuje do popularnych shooterów z lat 90. Wcielamy się w bohatera, który po powstaniu ze zmarłych rusza do boju, likwidując coraz to mocniejsze fale wrogów. W międzyczasie możemy zatrzymać się w tawernie, gdzie liźniemy trochę fabuły rozmawiając z tubylcami oraz ulepszymy swój ekwipunek.

Harbinger (PC) – pobierz grę za darmo

W grze powalczymy bronią palną oraz białą. Na początku mamy do wyboru rewolwer oraz strzelbę, ale w późniejszych etapach czeka na nas do odblokowania np. snajperka oraz miecz. Gracze docenili Harbinger za klimat, sterowanie i dobrą oprawę graficzną, która choć pikselowa, nadrabia dobrym oświetleniem. Choć strzelanka wystarczy na około 2 godziny zabawy, jest za darmo, a to “bardzo dobra cena”.

Źródło: Steam