Gra za darmo na Steam. Ten tytuł pochłonie was na tysiące godzin

Darmowe produkcje nie muszą być krótkie, czyli byle jakie. Co powiecie na taki tytuł, który będzie w stanie wciągnąć was na wiele godzin rozgrywki? Na Steam dostępna jest nowa gra za darmo. To interesujące połączenie gatunku RPG, karcianki i clickera. Nic, tylko brać i grać.

Nowa gra za darmo na Steam. To ciekawy klikacz

Co powiecie na grę, która z jednej strony w świetny sposób łączy gatunki, a z drugiej oferuje po prostu przyjemną i wciągającą rozgrywkę? Dungeon Crusher: Soul Hunters to tytuł, w którym znajdziecie masę ciekawych bohaterów, sporo wyzwań i elementy RPG oraz karcianki. Wszystko to “podlane” zostało clickerowym sosem, dzięki czemu nie będziecie mogli oderwać się od ekranu. Tytuł dodacie do swojej biblioteki na platformie Valve bez żadnych opłat.

Grę pobierzecie za darmo z poniższego linku:

Zobacz też: Gry Steam po 4 zł z groszami. 60 najlepszych promocji, taniej nie będzie

Obecnie gra ma kilkanaście recenzji, z których wszystkie są pozytywne. Gracze chwalą tytuł za angażującą rozgrywkę, do której można wracać i czerpać jeszcze więcej radości. W produkcji nie brakuje rzeczy do roboty – twórcy zagwarantowali nam aż 100 tysięcy poziomów i 150 unikalnych bohaterów. Wszystko to w przyjemnej dla oka kreskówkowej oprawie graficznej.

Źródło: Steam