Gra za darmo na Steam. Premiera bardzo dobrego RPG

Przywitajmy kolejną świetną grę RPG, która z miejsca zdobyła bardzo duże zainteresowanie oraz pozytywne oceny. Nie musicie nic płacić, by dołączyć do zabawy, ponieważ to gra za darmo na Steam.

W styczniu nie mamy zbyt wielu dobrych bezpłatnych premier na Steam, dlatego tym bardziej miło nam przedstawić Lords of Ravage: Dread Knights. Ta nowa gra za darmo dopiero co miała swoją premierę i już widać, że spodobała się społeczności. Jeśli lubicie taktyczne RPG z elementami roguelike, będziecie w siódmym niebie.

Lords of Ravage: Dread Knights to nowa gra za darmo dla fanów RPG

Jak już wspomnieliśmy, mamy do czynienia z RPG, które zostało wzbogacone elementami roguelike. Lords of Ravage: Dread Knights jest darmową grą, która przedstawia wydarzenia poprzedzające historię głównej gry, czyli planowanego na ten rok Lords of Ravage.

W Dread Knights poznamy historię jednego z trzech Lordów. Berold jest przywódcą Rycerzy Grozy. Służąc królowi dochodzi on do wniosku, że był zbyt miłosierny i przez to słaby. Obiera więc jedyną prawdziwą drogę do potężnego królestwa: drogę terroru i krwi.

Gra posiada już kilkadziesiąt ocen od graczy na Steam, z których średnia jest bardzo pozytywna i wynosi 96/100.

Lords of Ravage: Dread Knights – pobierz grę za darmo

Zniewól ziemię do swoich kaprysów! Zwiększaj swoje wpływy w królestwach, podważając ich polityczną i ekonomiczną potęgę. Poprowadź armię wyznawców w spektakularnych, turowych bitwach przeciwko potężnym bohaterom. Podbijaj terytoria w poszukiwaniu potężnego artefaktu, który może ukształtować świat. Spraw, by twoi wrogowie drżeli: stań się ostatecznym bossem, z którym muszą się zmierzyć. Steam

