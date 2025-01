Wcześniej była płatna, a teraz kosztuje 0 zł. Gra za darmo dostępna na Steam

Za niezwykle okrągłe i równe 0 złotych możecie zgarnąć Project Asteroids. Nowa gra za darmo na Steam jest już dostępna do zdobycia.

Nie jest to co prawda tak samo pozytywnie przyjęty tytuł jak inny darmowy prezent na Steam (polecam zgarnąć, bo niedługo będzie płatny), ale i tak warto się nim zainteresować. Zwłaszcza że mówimy o nastawionym na rozgrywkę online lub w kooperacji kosmicznym survivalu o robotach.

Project Asteroids, mimo nazwy kojarzącej się z kultowym Asteroids z automatów, wspólne z hitem sprzed lat ma tak naprawdę tylko… asteroidy. Ta produkcja na Steam to kosmiczny survival, w którym gracze wcielają się w pozostawione w kosmicznej pustce roboty, starające się jedynie przetrwać i wykonywać swoje obowiązki.

Tytuł ten wcześniej kosztował 45,99 zł, a chwilę później doczekał się przeceny na niespełna 5 złotych. Teraz jednak dystrybuowany jest w formule free-to-play, czyli nie trzeba za niego nic płacić. Nie wiemy też, czy jest to chwilowe przejście, czy gra od tej pory na zawsze pozostanie darmowa. Mimo wszystko polecam przypisać ją do konta, bo to przecież nic nie kosztuje.

Więcej ciekawych gier za darmo znajdziecie na naszym tagu. Polecam go śledzić, bo regularnie informujemy tam o produkcjach oferowanych choćby przez Epic Games Store, w subskrypcji Amazon Prime Gaming czy też całkowicie nowych debiutach na Steam.

Źródło: Steam