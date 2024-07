Na platformie Steam zadebiutowała nowa gra za darmo. To pierwszoosobowa gra RPG, która zdecydowanie zadowoli miłośników mrocznych lochów, eksploracji i sieciowej rywalizacji z innymi. Za produkcję gry Dungeonborne odpowiada studio Mithril Interactive, które ma wobec swojej produkcji poważne plany. Gra zaliczyła świetny debiut, a jej twórcy zapowiadają konkretny rozwój darmowej produkcji w ciągu najbliższych lat. To prawdziwa gratka dostępna zupełnie bez opłat!

Dungeonborne, czyli nowa gra za darmo na Steam

Przed premierą gry Dungeonborne wszyscy wyczekiwaliśmy ceny, jaką jej twórcy zażyczą sobie za swoją najnowszą produkcję. Jakim zaskoczeniem był fakt, że tytuł ukazał się na rynku w modelu free-2-play, czyli bez opłat. Nowa gra za darmo zdążyła już zadebiutować i nie da się ukryć, że mamy pewnego rodzaju sukces. Na ten moment gra zebrała większość pozytywnych ocen, a w szczytowym momencie na serwerach odnotowano kilkanaście tysięcy osób w rozgrywce. Nieźle!

Przyznam szczerze, że gra prezentuje się naprawdę świetnie. To w żadnym wypadku nie jest gra w stylu “za darmo, ale byle jak”. Mamy bowiem do czynienia z naprawdę pieczołowicie przygotowaną produkcją, która jawi się jako idealna opcja dla miłośników mrocznych klimatów RPG. Zobaczcie sami, jak tytuł prezentuje się w akcji:

A co konkretnie nowa gra za darmo od studia Mithril Interactive ma do zaoferowania? Dungeonborne to pierwszoosobowa gra RPG, w której zajmujemy się eksploracją lochów. Mroczne miejscówki pełne są plugastwa, które stanie na naszej drodze i nadaje się do unicestwienia. Od naszego ostrza polegną nie tylko przeciwnicy sterowani przez SI, lecz również inni gracze. Tytuł oferuje rozgrywkę w modeli PvEvP i może stać się waszym ulubionym dungeon crawlerem.

Źródło: Steam