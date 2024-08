Gra za darmo na Steam. Doskonała premiera, ale musisz kochać koty

Przejrzeliście już nasze dzisiejsze zestawienie 101 gier na Steam w promocji, gdzie prezentujemy potężne hity AAA i AA od 4 do 30 zł? Jeśli tak, ale lubicie sięgać też po małe gry niezależne, mamy coś ciekawego. Ale uwaga – to gra za darmo, która spodoba się jedynie fanom miałczących i łaszących się dachowców.

Gra za darmo na Steam. Wszędzie koty

Stray Cats in Cozy Town miało swoją premierę 8 sierpnia 2024 roku i jest prostą gierką z ukrytymi obiektami. Sam się zdziwiłem, że tak mała produkcja free-to-play (no tak – za darmo) może zebrać tyle pozytywnych ocen w niecałą dobę. Przeważnie indyczki prezentujące podobny poziom wykonania mogą liczyć na kilka do kilkunastu recenzji, a tutaj mamy ich ponad 70. I drugie małe zdziwienie – aż 98% to pozytywne noty. Cóż, widocznie tytuł trafił na odpowiednio miękki i futrzasty grunt miłośników kotów, bo właśnie do nich jest kierowany. Wątpię, że ktoś spoza tego grona da się zauroczyć Stray Cats in Cozy Town.

Kto pobierze tytuł, przeniesie się do miejsca zwanego Przytulnym Miasteczkiem, gdzie każdy dzień jest Międzynarodowym Dniem Kota. Tutaj każdy dachowiec jest szanowany, kochany oraz naturalnie karmiony.

Naszym zadaniem jest przemierzanie kursorem i wzrokiem uroczych uliczek i alejek, by odnaleźć poukrywane zwierzaki, a jest ich dokładnie 150. Musimy również znaleźć miseczki z jedzeniem, by nakarmić wszystkich głodomorów.

Stray Cats in Cozy Town (PC) – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam