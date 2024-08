Gra za darmo na Steam. Świetny klon Flappy Bird z zaskakującym pomysłem

Pamiętacie szał na Flappy Bird, który rozpoczął się w 2013/14 roku? Nawet jeśli ktoś w to nie grał, to na pewno widział i wie o czym mowa. Kto natomiast był fanem tego małego hitu z iOS oraz Androida i uważa, że był w nim naprawdę dobry, niech zmierzy się z czymś nowym. Tutaj nie wystarczy stukać w spację (jak to miało miejsce w licznych klonach na komputery), a dosłownie… pisać wiersze. To gra za darmo, więc pobierajcie i sprawdzajcie, czy podołacie wyzwaniu.

Lubiłeś Flappy Bird? Ta nowa gra za darmo jest dla Ciebie

Jedną z darmowych i bezpłatnych nowości sierpnia na Steam jest niepozorne Poetry Pigeon. Na pierwszy rzut ok to po prostu klon Flappy Bird, ale szybko okazuje się, że pomimo inspiracji sławną mobilną produkcją, mamy tutaj totalnie inny zamysł w gameplay’u. Choć nadal lecimy ptaszkiem w jednym kierunku omijając przeszkody wystające z góry oraz dołu ekranu, to nie wystarczy jak na telefonach stukać palcem w ekran lub w spację w klonach na PC, lecz pisać wiersze. Tylko w ten sposób nasz gołąbek ominie przeszkody i doleci do celu.

Nie jest to prosta zabawa i wymaga bardzo szybkiego pisania na klawiaturze. Kolejne słowa wiersza pojawiają się u dołu ekranu, a my musimy literki stukać literki w odpowiednim czasie, by nie rozbić się na przeszkodzie.

W grze znajdziemy 5 wierszy o różnej długości i stopniu trudności, od takich poetów jak choćby Emily Dickinson czy Oscar Wilde. Każdy level posiada odmienną szatę graficzną i relaksujący motyw muzyczny. No właśnie, kto woli się relaksować, może wyłączyć przeszkody i ułatwić sobie zabawę, ale nadal musimy sprawnie pisać na klawiaturze, by kolejne stuknięcie literki poderwało ptaka do lotu.

Poetry Pigeon (PC) – pobierz za darmo na Steam

Gra posiada póki co tylko 10 recenzji na Steam, ale za to wszystkie pozytywne. Użytkownikom spodobało się wyzwanie i w ich komentarzach widać, że nie jest to jedynie marny klon Flappy Bird.

Na filmiku dewelopera udostępnionym w serwisie X wygląda to niby na fajna zabawę, ale jak spojrzeć na dostępne gameplay’e z You Tube, jest to zabawa dla hardkorowców.

2 days until Poetry Pigeon releases on #steam! The last level of the game is based on the very famous poem "Ozymandias" by Percy Bysshe Shelley. This is the longest and most difficult level, featuring the tightest gaps and spookiest music#indiegame #gamedev pic.twitter.com/xdJBARME6i — T. T. Hew | POETRY PIGEON 📝🐦 (@TTHewGames) July 30, 2024

Jesteśmy ciekawi, czy ktoś z Was postanowi sprawdzić się w Poetry Pigeon i zdoła “napisać” wszystkie wiersze.

Źródła: X, YouTube, Steam / opracowanie własne