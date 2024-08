Ta gra za darmo na Steam przerazi nie na żarty. Horror z dzieckiem oceniany 10/10

Lubicie się bać. To nie pierwsza gra za darmo, która jest doskonałym horrorem. Zachęcamy choćby zerknąć na polski i kapitalny bezpłatny tytuł Krypta FM. Na platformie Valve pojawiła się teraz kolejna kusząca propozycja do ogrania za 0 zł. Choć to Prolog większej całości, zadebiutowała jako osobny produkt i już widać, że pierwsze opinie są niesamowicie wysokie. Póki co, gra posiada noty 10/10.

Nowość na Steam. Gra za darmo z małym bobasem

Ową nowością jest Baby Blues Nightmares – Prologue. To mały wycinek właściwej wersji tytułu, który wkrótce będzie miał swoją premierę. Niestety konkretna data nie została jeszcze ujawniona. Jednak już teraz możemy zasmakować w tym survival horrorze, w którym wcielamy się w małe dziecko uciekające przed koszmarami.

Niby wszystko jest tutaj w porządku. Mamy swój trójkołowy rowerek, który swoją drogą możemy naprawiać, konserwować i dostosowywać, np. zmieniając mu kolor. To nasz pojazd, którym przemierzamy świat. Pełno tutaj zabawek, a te ulubione schowamy w koszyku naszego pojazdu. Znajdziemy też kredki, którymi wyrazimy swoją kreatywność bazgrając po ścianach. Jednak kolejne pokoje zabaw są jakoś słabo oświetlone, a samo wyjście na korytarz, czy też wyjechanie rowerkiem, budzi pewien niepokój.

Wkrótce okazuje się, że w tym niewinnym świecie ukrywają się prawdziwe koszmary, które chcą nas dorwać. Jako odważny maluch możemy się ukrywać, czołgać, wciskać w małe zakamarki i uciekać na rowerku. Klimat strachu i niepewności potęguje dynamiczny obszar gry, który ciągle się zmienia. Pozostajemy przez to w ciągłym napięciu.

Dążąc do rozwiązania tajemnicy musimy postarać się nie płakać, bo to od razu ściągnie na nas uwagę potworów. Należy zatem utrzymywać swoje szczęście, jedząc czekoladki, znajdując przekąski i bawiąc się w spokojniejszych częściach domostwa. Im bardziej nasz bohater się boi, tym większa szansa, że ​​zacznie płakać i zdradzi swoją pozycję.

Baby Blues Nightmares – Prologue – pobierz grę za darmo na Steam

