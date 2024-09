Dzisiaj premiera gry za darmo inspirowanej CS:GO oraz CoD. Ostateczna wersja dostępna

Po kilku miesiącach we wczesnym dostępie, dzisiaj (26 września) mamy ostateczną premierę nowej pierwszoosobowej strzelanki, która stawia na walkę drużynową. Poniżej szczegóły, a my przypominamy, że dopiero co prezentowaliśmy zestawienie 40 FPS-ów na Steam od 4 do 15 zł. Hity AAA można kupić w promocji taniej nawet o 100 zł. Wracając jednak do nowej “darmoszki”, za tę oczywiście nic nie płacimy, a można się przy niej nawet nieźle pobawić. To kolejna nowość za 0 zł, o której dzisiaj wspominamy. Tutaj znajdziesz wcześniej opisane gry za darmo.

MetaStrike – gra za darmo już w pełnej wersji do pobrania

Twórcy gry zapewniają, że Metastrike to gra FPS, w której liczy się każda sekunda, a każdy ruch może zmienić losy bitwy. Fabuła jest tutaj mało ważna i wiemy tylko tyle, że wraz z naszym elitarnym oddziałem żołnierzy jesteśmy ostatnią linią obrony przed całkowitym upadkiem świata. W zabawie biorą udział dwie drużyny dysponujące najnowocześniejszym arsenałem broni, od karabinów szturmowych i snajperskich po gadżety taktyczne i granaty. Nasze zwycięstwo zwycięstwo zależy od zgranej pracy zespołowej i strategicznej koordynacji.

Gra oferuje wiele map, od tętniących życiem obszarów miejskich po opuszczone posterunki wojskowe, zatem nie powinniśmy narzekać na nudę. Mamy tutaj również tryb rywalizacji rankingowej, w którym wspinamy się po szczeblach na sam szczyt drabinki.

Są chętni? MetaStrike pobierzemy za free na Steam:

MetaStrike (PC) – pobierz grę za darmo

Źródło: Steam