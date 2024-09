Premiera września za darmo do pobrania na Steam. „Bardzo pozytywnie” oceniana gra z czołgami

Kto lubi wielkie czołgi, taktykę oraz przy okazji szybką akcję, niech sięga po nową premierę Armored of Doom. To gra za darmo, w którą możesz pograć w trybie singleplayer oraz w sieci ze znajomymi.

Oto nowa gra za darmo na Steam, która miała swoją premierę we wrześniu i okazała się naprawdę świetna. Polecamy ją równie mocno, jak dzisiaj przedstawiane darmowe Decidit, które jest strzelanką FPS w klimacie Scorn. Jak się okazuje, takie mniejsze gry AA potrafią zdobyć lepsze oceny niż niejeden napompowany “niby hit” większego formatu. Armored of Doom jest dostępne na platformie Valve od kilku dni i przez ten czas zebrało ponad 160 opinii od graczy. Średnia ocen jest “bardzo pozytywna”.

Nowa gra za darmo z czołgami. Pobierz na Steam

Armored of Doom (PC) – gra za darmo do pobrania ze Steam

Jak czytamy na karcie produktu, Armored of Doom jest grą akcji TPS połączoną z MOBA. Swoją zabawę na polu bitwy zaczynamy od wybrania jednego spośród wielu różnych typów czołgów, w tym czołgów lekkich, średnich, ciężkich, przeciwpancernych itd. Każdy pojazd posiada oczywiście swoje unikalne cechy, więc warto się zastanowić, czy np. chcemy być bardziej szybcy, czy wytrzymali. Warto również wybrać odpowiedni czołg w oparciu o to, jakimi pojazdami dysponuje cała drużyna. Jeśli gramy zespołowo, pomyślmy o tym, by ciężkie jednostki były wspierane przez te bardziej mobilne. Może że chcemy zagrać w trybie singleplayer, co Armored of Doom również umożliwia.

Gra kładzie duży nacisk na taktykę oraz osobiste umiejętności. Musimy nauczyć się, jakie są słabe punkty przeciwników czy też jak wykorzystywać ukształtowanie terenu na swoją korzyść. Trzeba też przewidywać, jakie są taktyczne zamiary rywali, by np. stworzyć odpowiednio swoją formację i zaskoczyć wroga.

Podczas rozgrywki możemy zdobywać różne zasoby, by następnie ulepszać własne czołgi i zwiększyć ich skuteczność podczas walki. Poniżej znajdziecie urywek gameplay’u:

Źródło: Steam