Wyjątkowy FPS dla jednego gracza w klimacie Scorn za darmo na Steam

Jeśli szukacie dobrego FPS-a, za którego nie trzeba nic płacić, a do tego zaoferuje Wam co najmniej kilka godzin godnej rozrywki – no to nie musicie już szukać więcej. Wszystko to znajdziecie w Decidit.

Gra za darmo, czyli udane Decidit

Horrorowe podejście rodem z dzieł H. R. Gigera kojarzące się graczom z estetyką rodem ze Scorn czy Obcego to tylko jeden atuta nowej gry za darmo. Decidit kusi przede wszystkim dynamiczną, nastawioną na nieustanną akcję rozgrywką. Ta opiera się na modłach gier typu roguelike, lecz w dość swobodnym podejściu do reprezentowania tego gatunku. Oznacza to tyle, że nawet ci, którzy nie są fanami, powinni idealnie się tu odnaleźć.

Gra zabiera nas w zmieniający się, obrzydliwie obskurny labirynt. Wcielamy się w bohatera, którego zadanie jest jedno – uciec. No dobra, trzeba przy tym przeżyć, ale to nie powinno stanowić aż takiego wyzwania. Możemy przecież korzystać z całego arsenału broni, z możliwością ich swobodnej modyfikacji. Co więcej, pokonywanie wrogów pozwoli nam kraść ich mutacje i użyć ich przeciwko nim.

Tytuł ten wygląda naprawdę nieźle, choć oczywiście daleko mu do poziomu nawet AA. Jest to przede wszystkim mały projekt grupki zapaleńców. Trzeba mieć na uwadze to, że mówimy o tytule stworzonym na zaliczenie studiów przez dziewięc osób. Pracowali nad nim jednak rok, co zresztą widać. Decidit obecnie cieszy się “pozytywnymi” opiniami graczy. Jak na grę free-to-play od studentów – jest więcej niż nieźle.

Źródło: Steam