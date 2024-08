Dodawajcie do biblioteki za darmo, bo będzie płatna. Gra w uwielbianym uniwersum na Steam

Na Steam da się znaleźć wiele gier za darmo, z czego spora część to tytuły, które raczej ominęły szerszą publikę. Jednym z pomysłów twórców na to, aby zyskać nieco graczy, jest przestawienie się na model premium. Wtedy za dany tytuł trzeba będzie płacić, co skłoni wielu graczy do odbierania go jeszcze za darmo. I dokładnie na taki pomysł wpadli twórcy SCP: Containment Breach Multiplayer.

Gra za darmo już nie będzie za darmo

Tytuł osadzony w ukochanym przez wielu uniwersum SCP to “multiplayerowy survival horror oparty na historiach z Fundacji SCP. Gra opowiada o placówce zawierającej anomalne byty znane jako SCP. Kiedy w jednym z obiektów dochodzi do katastrofalnego naruszenia zabezpieczeń, głównym celem jest ucieczka z placówki” – jak czytamy w opisie gry na Steam. To samodzielny, wieloosobowy komponent do singleplayerowego Containment Breach.

O ile wersja dla pojedynczego gracza nadal pozostanie darmowa (zagracie o, tutaj), o tyle wydanie wieloosobowe zmienia model. Twórcy na Steam poinformowali, że postanowili, iż ich tytuł zostanie płatny. Tym samym nikt nie będzie mógł odebrać pozycji za darmo. Na szczęście jest na to jeszcze kilka dni – macie czas do 30 sierpnia 2024 roku.

Aby zapewnić płynne przejście dla naszej cenionej społeczności, oferujemy tygodniowy okres od ogłoszenia tego oświadczenia, podczas którego użytkownicy mogą nadal nabyć grę za darmo. Po tym okresie dostęp do gry dla nowych kont będzie wymagał zakupu. – informują twórcy

Oczywiście jeśli do tej pory odbierzecie produkcję na Steam i przypiszecie ją do konta, zostanie tam już na zawsze. Na razie nie wiemy, jaka będzie cena gry po jej wydaniu.

Źródło: Reddit