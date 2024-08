Wcześniej trzeba było płacić, ale przez ograniczony czas zgarniecie dwie gry za darmo

Spieszcie się, bo na Steam do odebrania są dwie kolejne gry za darmo. Oferta jest jednak ograniczona czasowo, więc polecam zrobić to jak najszybciej.

Na Steam regularnie pojawiają się nowe, warte uwagi gry za darmo. Mowa oczywiście o tytułach free-to-play, ale nie tylko. Raz na jakiś czas pojawią się prezenty, za które nie trzeba nic płacić, jeśli tylko zdążymy z ich odebraniem.

Gry za darmo na Steam do odebrania przez ograniczony czas

Weapon of Choice DX oraz Distant Space to dwie gry na Steam, które przez ograniczony czas dostępne są do odebrania za darmo. Jak tego dokonać? To proste, należy udać się pod poniższe linki, zalogować na swoje konto na platformie i po prostu kliknąć “Dodaj do konta”. Trzeba jednak zrobić to względnie szybko, bo w przypadku drugiej pozycji nie zostało wiele czasu.

Distant Space to “bardzo pozytywnie” oceniana produkcja będąca w zasadzie reinkarnacją arcade’owych strzelanek kosmicznych. Zasiądziemy za sterami statku kosmicznego, który musi pokonać wrogą flotę najeźdźców. Proste, a do tego stworzone w duchu dawnych lat, co szczególnie przemówi do fanów tego typu rozrywki. Odbierajcie za darmo do 24 sierpnia, do godziny 19:00.

Jest jednak Weapon of Choice DX, kolejny tytuł wzorowany na automatach, ale tym razem podlany nieco “narkotycznym” sosem. Wystarczy tylko spojrzeć na grafiki lub zwiastun, aby przekonać się, co takiego twórcy wykorzystali w procesie produkcji. Wizualna strona to jedno, lecz w praktyce mamy do czynienia z przepełnionym akcją side-scrollerem. Tutaj czasu na odebranie mamy więcej, bo aż do 22 września, do godziny 21:00.

Weapon of Choice DX normalnie kosztuje prawie 30 złotych, ale tytuł zgarnął “bardzo pozytywne” oceny graczy na Steam. Z kolei Distant Space, równie dobrze oceniana pozycja, to koszt zaledwie 4,49 zł bez promocji, ale to zawsze te kilka złotych w garści.

Źródło: Steam