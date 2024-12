Gra za darmo. Premiera wyścigów AAA na Steam i w Epic Games Store

Fani gier wyścigowych mogą sięgnąć po nowy tytuł, który właśnie zadebiutował we Wczesnym Dostępie na dwóch największych platformach cyfrowej dystrybucji. Gra za darmo czeka do pobrania na Steam oraz w Epic Games Store.

Jeśli przejrzeliście już nasze zestawienie 20 najlepszych premier free to play z grudnia, mamy dla Was kolejny duży tytuł wart zainteresowania. Mowa o Rennsport, które właśnie pojawiło się we wczesnym dostępie. Premierze towarzyszy duża aktualizacja, poprawiająca błędy wcześniejszej wersji Playtest. Zatem jest to kolejny etap przybliżający nas do pełnej i ostatecznej wersji tego symulatora od zespołów Teyon i Competition Company.

Gra za darmo dla fanów szybkich samochodów

Poniżej znajdziecie linki do pobrania darmowego Rennsport. W nowej wersji znajdziemy 16 sportowych aut oraz 14 tras, które zostały wiernie odwzorowane za pomocą skanowania laserowego prawdziwych torów. Dostęp do wszystkich tras jest darmowy, ale za samochody przyjdzie nam zapłacić w wewnętrznym sklepie gry. Na szczęście każdy, kto pobierze teraz Rennsport, otrzyma za free samochód BMW M2 CS Racing. Jeśli natomiast utworzyliście wcześniej konto w grze, bawiąc się przy Rennsport Playtest, auto odbierzecie za darmo we wspomnianym sklepie wbudowanym w wyścigi.

Wśród zmian po premierze Early Access, twórcy wymieniają upiększony wygląd menu, dzięki całkowicie przerobionemu nowemu systemowi interfejsu użytkownika. Wprowadzono również np. kilka znaczących ulepszeń opon GT3, dzięki czemu samochody mają prowadzić się lepiej i bardziej realistycznie. Ma to wpłynąć na dynamikę wyścigów, zatem na pewno zmiana na duży plus.

Źródło: Steam