Gra za darmo do odebrania przez ograniczony czas. Coś dla fanów “Igrzysk Śmierci”

Nowa gra za darmo to jeszcze bardziej ponura i przerażająca wersja “Igrzysk Śmierci”. Odbierajcie już teraz, bo nie będzie czekała wiecznie!

Raz na jakiś czas trafią się nowe tytuły, które po prostu warto przypisać do konta. Czasami to dość niszowe projekty, ale zdarzają się też wielkie hity. Tym razem mówimy zdecydowanie o tym pierwszym, ale nie musicie się martwić.

Gra za darmo na Indie Gala!

Indie Gala to platforma cyfrowa, która wręcz słynie z regularnie oferowanych tytułów bez dodatkowych opłat. Niedawno mogliśmy odebrać wybitnie niszowe, ale udane platformówki z serii Tomato Jones, a także ambitne Die Young traktujące o próbie przetrwania na tajemniczej wyspie. Teraz chodzi o Red Risk. Mówi Wam to coś? Zapewne nie, dlatego już spieszę z wyjaśnieniem, cóż to jest za twór.

Ochotnicy walczą w krwawej rywalizacji o wolność i pieniądze. Graj jako jeden z trzech ochotników uzbrojonych w swoje ulubione bronie, przetrwaj fale wrogów i bossów. Red Risk wystawi cię na krwawy turniej, czy przetrwasz? – czytamy w opisie gry

Tak więc mowa o średnio wyszukanej rozgrywce, w której liczy się głównie sprawne eliminowanie wrogów w widoku klasycznym dla top-down shooterów. Całość atmosferą przypomina nieco jeszcze bardziej brutalne “Igrzyska Śmierci”, a po części nawet i kultowego Manhunta.

Tytuł ten można przypisać do swojej wirtualnej biblioteki gier Indie Gala. Wymagane do tego jest konto w serwisie, ale można założyć je za darmo. Oferta ograniczona pod względem liczby dostępnych kodów.

Źródło: https://freebies.indiegala.com/red-risk