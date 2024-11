Gra za darmo na PS5 do sprawdzenia. Polski survival inspirowany Krakowem

Posiadacze konsol PS5 mogą już dzisiaj dorwać się do nowej produkcji, którą opracowuje wrocławskie studio Far From Home. Gra za darmo została udostępniona do sprawdzenia w formie obszernej wersji demo. Nie musimy posiadać PS Plus, by pograć, a naprawdę warto.

Zacznę od tego, że nie jest to trial, który mogą odpalić jedynie osoby opłacające abonament PS Plus Premium. Demo nadchodzącego survivalu może pobrać dosłownie każda osoba dysponująca konsolą PS5. Wrocławski tytuł został póki co wydany we wczesnym dostępie na Steam, zatem wciąż jest ulepszany i nabiera kształtów. Jednak już teraz widać, że chwycił, ponieważ posiada bardzo pozytywne opinie od użytkowników. Na oficjalnym blogu PlayStation ogłoszono niespodziewanie, że w PS Store zadebiutowało demo. Gra za darmo do sprawdzenia czeka, więc pobierajcie.

Forever Skies – gra za darmo do sprawdzenia na PS5

Forever Skies to niezależna produkcja wrocławskiego zespołu Far From Home. Co ciekawe, tytuł zainspirowano Krakowem, ale nie pięknymi zabytkami tego miasta, a… krakowskim smogiem. Przyznał to sam prezes studia Andrzej Blumenfeld w rozmowie z serwisem IGN, jeszcze w 2022 roku. Wspomniał wówczas, że aby mieszkańcy Krakowa mogli odetchnąć czystym powietrzem, muszą to robić na wysokości ponad 100 metrów. I właśnie na “skażeniu” i wysokości bazuje Forever Skies. Oto opis wprowadzający nas do świata gry, który pojawił się na blogu PlayStation.

Kiedy wieczna toksyczna chmura pyłu spowiła powierzchnię Ziemi po katastrofie ekologicznej, ludzkość podjęła ostatnią próbę, przenosząc się do prowizorycznych wież wznoszących się ponad warstwą pyłu, polegając na sterowcach, aby się poruszać. Kiedy wszelka nadzieja została utracona, ostatnie resztki ludzkości uciekły na orbitę. Wcielisz się w naukowca z tej ostatniej enklawy cywilizacji, wysłanego z powrotem na Ziemię z kluczową misją znalezienia lekarstwa na chorobę rozprzestrzeniającą się na stacji kosmicznej, na której mieszkają ostatni przedstawiciele ludzkości. PlayStation Blog

Szczegóły dotyczące wersji demo Forever Skies

Wersja demonstracyjna została stworzona specjalnie na potrzeby PlayStation, łącznie z wykorzystaniem specjalnych funkcji kontrolera DualSense. Część komunikatów usłyszymy zatem z głośniczka pada, wykorzystano również haptyczne wibracje oraz adaptacyjne triggery.

Forever Skies (PS5) – pobierz demo z PS Store

Czas przejścia wersji demo oszacowano na 1,5-2,5 godziny. Odpalając grę rozbijemy się na Ziemi i będziemy musieli od razu ruszyć w drogę. Szczegóły dotyczące katastrofy są skromne, więc musimy złożyć wszystko w całość rozwiązując misje fabularne. Wszystko zmierza do naprawienia naszego sterowca, którym następnie ruszymy na orbitę. Eksploracja Ziemi powinna zająć około godzinę, następnie poruszając się sterowcem będziemy mogli wykonać jeszcze kilka celów, które przygotowano dla wersji demo. Jeśli ukończymy całość, dostaniemy nagrodę w postaci ekskluzywnej skórki na sterowiec w niebieskich barwach PlayStation. Skórkę przeniesiemy do premierowej wersji Forever Skies, jeśli zachowamy stany gry.

Data premiery Forever Skies na PS5 nie została jeszcze sprecyzowana. Wiemy jedynie, że dorwiemy się do pełnej wersji na początku 2025 roku.

Źródło: PlayStation Blog