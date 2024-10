Sprawdźcie za darmo nadchodzący exclusive na PS5

Mówimy oczywiście o ex’ie konsolowym, czyli w grę mogą zagrać posiadacze PeCetów, ale ci z Xboksami już niestety nie. Czy jednak ominie ich coś wyjątkowego? Jeśli macie spore nadzieje na chińską grę akcji wzorowaną na anime z silnymi naleciałościami soulslike’a – zapewne tak.

Gra za darmo jako demo na PC i PS5

Pisałem już dzisiaj o tym, że na Steam rozpoczęło się wielkie wydarzenie z grami za darmo – Steam Next Fest. Październikowa odsłona eventu z tego roku umożliwia zagranie w tysiące gier w ich formie bety czy wersji demonstracyjnych zupełnie bez opłat. Chińscy twórcy AI Limit nie chcieli być dłużni wobec graczy na PS5. Im również umożliwili opcję bezpłatnego wypróbowania gry.

Tytuł zapowiada się dość wyjątkowo i to nie tylko ze względu na mocno stylizowaną na anime grafikę. Znajdziemy tu wyraźne elementy RPG i soulslike’a, co przemówi do fanów takich gier jak choćby Code Vein. Ale to nie wszystko!

W odległej przyszłości, gdy cywilizacja jest na skraju wyginięcia, ludzie podążają za legendą Elysium w ostatnim mieście, Havenswell. W tym postapokaliptycznym sci-fi ARPG wcielisz się w Arrisę, Bladera z nieśmiertelnością, i zbadasz ruiny miasta, aby znaleźć nadzieję na nowe życie. – czytamy w opisie produkcji

Niestety, możliwość zagrania w demo potrwa jedynie przez tydzień. Polecam więc sprawdzić je teraz, póki na pewno jest okazja. Bezpłatnie ogramy cały pierwszy rozdział produkcji, który – wedle zapewnień deweloperów – może zająć nam nawet 2 godziny zabawy. W razie czego pozostawiam Wam również zwiastun tytułu.