Gra za darmo na PS5 i PS4. Nowość z piekielnie łatwą platyną

W PlayStation Store pojawiła się nowa gra za darmo, którą odpalimy na obecnej, jak i starszej generacji PlayStation. Nie spodziewajcie się cudów, ale platynka w 30 minut to kusząca propozycja.

Fani zbierania platynowych trofeów mogą sięgnąć po łakomy kąsek, który wylądował niedawno w PS Store. To nowa gra za darmo, nic wielkiego, ale za to z łatwym pucharkiem do zgarnięcia. O dziwo, tytuł posiada dobre opinie wśród graczy. Średnia z ponad 300 recenzji wynosi niemal 4/5. Nie sądzimy, że na tak wysokie noty wpływa oszałamiająca jakość produkcji. Po prostu zadziałały hasła “za darmo” oraz “łatwa platyna”. Jak widać, takie połączenie niektórym wystarcza.

Gra za darmo na PlayStation. Pobierajcie Puzzle Drop Carnival

Puzzle Drop Carnival jest darmowe, lecz kto zechce zgarnąć grę wraz z 10. awatarami, może zapłacić 22,50 zł. Zasady gry są banalnie proste i mało wymagające. Układamy puzzle z obrazków wygenerowanych przez sztuczną inteligencję, zbierając gwiazdki. Dodatkowo mamy tutaj tryb Versus, w którym zmierzymy się ze znajomymi.

Puzzle Drop Carnival [PS5/PS4] – pobierz za darmo

Ukończenie gry i zdobycie platynowego trofeum powinno Wam zająć około 30 minut. Łącznie w grze mamy 12 pucharków. Oprócz tego najwyższego, po drodze do zebrania czeka jeszcze 11 złotych trofeów. Całość nie jest jakoś przesadnie dopracowana, ale cóż nam szkodzi pobawić się za darmo w piątkowy wieczór.

