Gra za darmo. Magiczna, przepiękna premiera na Steam

Gry za darmo w grudniu naprawdę nas rozpieszczają. Wybraliśmy już dla Was 20 najlepszych premier miesiąca, za które nic nie płacicie, a tu pojawił się kolejny kandydat do wciągnięcia na listę najciekawszych tytułów free to play z ostatnich dni. Choć jest to mały tytuł niezależny, dajcie mu szansę, ponieważ oprócz urokliwej oprawy graficznej zawiera fajną i nieskompikowaną mechanikę sterowania obiema postaciami jednocześnie.

Nowość na Steam. Gra za darmo w bajecznym klimacie

A Dual Ascent to gra “dyplomowa” stworzona w ciągu roku przez zespół 9 studentów i przy pomocy utalentowanych instruktorów. Efekt prac jest naprawdę niezły, co możecie zobaczyć na poniższym gameplay’u.

Gra jest opowieścią o dwóch osobliwych postaciach: Starym Pielgrzymie i Małej Gwiazdce, którzy wyruszają w podróż na Wielką Górę Cudów. Choć na ekranie widzimy dwójkę bohaterów, jest to produkcja dla jednego gracza, ponieważ prowadzimy ich jednocześnie za pomocą jednego kontrolera. Korzystamy przy tym z gałek analogowych na padzie.

Fabuła jest prosta jak drut, czyli mamy Pielgrzyma, który chce dojść na szczyt góry sięgającej nieba. Mamy też upadłą gwiazdę, która sądzi, że może wrócić do domu, jeśli dotrze na sam wierzchołek Góry Cudów. Tak rozpoczyna się wspólna podróż przez inspirowany baśniami świat, w którym czeka nas sporo zagadek do rozwiązania. Gra nie jest długa, ale według komentarzy użytkowników Steam, warto poświęcić tę godzinkę i dobrze się pobawić.

A Dual Ascent – pobierz za darmo na Steam

Źródło: Steam