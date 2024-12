Gra za darmo. Polska, mroczna premiera na Steam o zapomnianym mieście

Nowa gra za darmo na Steam pozwoli nam przemierzyć ulice zapomnianego polskiego miasteczka. To FPS opowiadający o incydencie w radzieckiej bazie wojskowej i piekielnych potworach.

Nieczęsto mamy na Steam takie premiery, więc gorąco polecamy sprawdzić nową niezależną grę z Polski. Może nie okaże się tak rewelacyjna, jak “przytłaczająco pozytywnie” oceniana produkcja o polskiej wsi i potworze z Gozdar, ale dajcie jej szansę, bo klimatu odmówić jej nie można. Polecaną dzisiaj nowością jest Restless Grounds, która póki co “chwyciła” i posiada średnią ocen na poziomie 84/100. Głównie za tematykę, retro oprawę oraz smaczki rodem z dawnej komuny, którą mieliśmy w naszym kraju. I co ważniejsze – to gra za darmo, więc nic nie tracicie.

Nowa gra za darmo na Steam. Polska opowieść śledcza z elementami horroru

Restless Grounds łączy w sobie elementy śledcze z horrorem, a wszystko oglądamy z perspektywy pierwszej osoby. Fabuła przeniesie nas do zapomnianej polskiej mieściny, gdzie po ulicach zaczynają szwendać się potwory,

Polska w stanie wojennym. W tajnej radzieckiej bazie w pobliżu Krzyżowca doszło do wypadku. Pojawiające się potwory zaczęły terroryzować miasto i jeśli ich nie powstrzymasz, zwiększy to napięcie między zachodem a wschodem. Steam

Łapiemy więc za broń, ale ze względu na ograniczony budżet polskiej armii, dostajemy tylko… jeden magazynek. Musimy go ręcznie napełniać nabojami, co wymusza na nas obranie odpowiedniej taktyki w obliczu nacierających piekielnych przeciwników.

