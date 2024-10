Boże Narodzenie to czas radości i wręczania prezentów. Może że trafimy na św. Mikołaja, który chce rozsądzić nasze grzechy. Świetna gra za darmo czeka na odebranie.

To teraz będzie strasznie, ale mamy Halloween, więc chyba nam wybaczycie. Indiegala rozdaje niezłą grę traktującą o wierzeniach Bożego Narodzenia. To horror psychologiczny, który posiada bardzo dobre oceny na Steam. Tylko że kosztuje tam zazwyczaj 27,50 zł, a w obecnej promocji płacimy o połowę mniej, czyli 13,75 zł. Ale wiecie co? Lepiej zapłacić okrągłe 0 zł i po prostu odebrać ten tytuł od Indiegala. Gra za darmo czeka pod linkiem, który znajdziecie poniżej.

Skoro wspomniałem o Halloween, pamiętajcie o trwających promocjach, o których wcześniej pisaliśmy:

Gra za darmo na PC, która zrobi horror ze świąt Bożego Narodzenia

Christmas Night jest pierwszoosobowym psychologicznym horrorem, który poleca na Steam aż 86% osób, które miały okazję w niego zagrać. W noc, kiedy do 12-letniej dziewczynki ma przyjść św. Mikołaj, zaczyna się dziać coś niepokojącego. Czy zostaniemy nagrodzeni za bycie grzecznym dzieckiem w te święta, czy jednak zostaniemy ukarani za bycie rozpieszczonym małolatem?

Horror rozgrywa się w domu w małym miasteczku w Cordova na Alasce, gdzie mieszka 12-letnia Vanessa ze swoją matką. Choinka została udekorowana, ciasteczka dla św. Mikołaja podane, więc dziecko z niecierpliwością odlicza czas i próbuje nie zasnąć. Jednak dzisiejszy wieczór nie przebiegnie tak, jak zaplanowała Vanessa. Zostajemy sami w domu, a wtedy pojawia się on…

Christmas Night (PC) – odbierz grę za darmo od Indiegala

Źródło: Indiegala