Zanim ruszycie dzisiaj robić psikusy z okazji Halloween, może znajdziecie około 45 minut na straszna przygodę przed monitorem swojego PC? Tyle czasu zajmuje mniej więcej przejście The Whisperer. Ten przygodowy horror point and click to kolejna gra za darmo, którą można wyrwać na platformie GOG.

The Whisperer – gra za darmo na PC do odebrania

Tytuł był już kiedyś rozdawany przez GOG, ale kto go wówczas nie pobrał, ma kolejną okazję. Chętni muszą się jednak pośpieszyć, ponieważ oferta jest ważna jedynie do końca 1 listopada.

The Whisperer (PC) – za darmo do odebrania

Prezentowany tytuł powstał pod skrzydłami kanadyjskiego studia Chien d’O. Deweloper przenosi nas na „swój teren”, czyli do Dolnej Kanady. To właśnie tam rozgrywa się akcja The Whisperer, tyle że na początku XIX wieku.

Fabuła rozpoczyna się w 1814 roku, gdzieś w opuszczonej placówce w odległej dolinie. Zaginęły tam dwie osoby, a naszym celem jest rozwiązanie tajemnicy stojącej za tragedią. Aby poznać prawdę, będziemy musieli stawić czoła wszelkiego rodzaju okropnościom…

The Whisperer jest inspirowane takimi tytułami jak Scratches i The Dark Eye. Jak zaznacza deweloper, to oda do klasycznego podgatunku horrorów typu point & click. Rozgrywka opiera się na eksploracji terenu, rozwiązywaniu zagadek, zbieraniu przedmiotów i łączeniu obiektów, by popchnąć opowiadaną historię do przodu.

Warto pobrać za darmo? Jasne, jeśli lubisz tego typu gry. Na Steam gra posiada w większości pozytywne opinie, zatem można śmiało pobawić się zanim ruszymy na Halloween!