Nowa gra od Epic Games Store to hit Marvela? Ta plotka rozpala wyobraźnię

Według plotek już wkrótce Epic Games Store będzie dla nas mieć zupełnie nową grę za darmo. Tym razem hitem do odebrania bez opłat ma być bardzo ciekawa produkcja z uniwersum Marvela. Produkcja miałaby stanowić zwieńczenie okresu Mega Sale, podczas którego dopisaliśmy do kont kilka naprawdę mocnych pozycji.

Epic Games Store z nową grą za darmo?

W ostatnim czasie w sklepie Epic Games Store mogliśmy znaleźć kilka naprawdę świetnych gier za darmo. Do swojej biblioteki mogliśmy dodać między innymi Dragon Age: Inkwizycja czy Chivalry 2. Sam najbardziej ucieszyłem się z Farming Simulator 2022, jednak bezwzględnie wszystkie udostępnione pozycje uznaję za naprawdę godne uwagi. Okazuje się jednak, że to nie koniec. Już 6 czerwca na platformie ma pojawić się finałowa gra za darmo, wieńcząca Mega Sale.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dealabs.com, kolejną i finałową grą udostępnianą przez Epic ma być Marvel’s Midnight Suns. Taktyczna gra RPG dziejąca się w uiwersum pełnym znanych postaci pozwoli nam wcielić się w Huntera. To nowa, autorska postać deweloperów stworzona na potrzeby gry. Nie zabraknie jednak również tych znanych i lubianych, jak na przykład Iron Man.

Gra ma zostać udostępniona nam już 6 czerwca o godzinie 17:00 – czyli standardowo. Bez zmian ma pozostać też okres na przypisanie jej do konta. Na to mamy mieć tydzień, do 13 czerwca.

Źródło: dealabs.com