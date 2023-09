Gra za darmo na PC. Zgarnij The Dark Pictures: Man of Medan

Pierwsze 100 tys. osób, które wypełnią prosty formularz na stronie Bandai Namco, otrzyma The Dark Pictures: Man of Medan w wersji PC. Gra za darmo czeka!

Firma Bandai Namco, która jest wydawcą The Dark Pictures: Man of Medan, zorganizowała specjalną akcję, w której możemy otrzymać za darmo wspomniany tytuł na PC. Wystarczy, że poświęcisz poświęcić kilka minut, no i pośpieszysz się, ponieważ liczba kluczy do rozdania jest ograniczona.

Gra za darmo – The Dark Pictures: Man of Medan na PC

Jeśli chcesz otrzymać tę filmową przygodówkę w klimacie horroru, powinieneś zacząć od wizyty na stronie Bandai Namco pod tym adresem. Dokładnie wytłumaczono tam wszystkie kroki prowadzące do zdobycia klucza Steam na Man of Medan. Po przejściu pod wspomniany adres zostaniesz poproszony o zalogowanie na koncie Bandai Namco. Jeśli nie posiadasz konta, należy je utworzyć.

Po zalogowaniu pojawi się formularz do wypełnienia. Zatem wypełniamy formularz i następnie łączymy konto Bandai Namco ze swoim kontem Steam. I to w zasadzie wszystko. Teraz wystarczy poczekać na maila od wydawcy, jeśli oczywiście zmieściliśmy się w czasie promocji i wystarczyło dla nas kodów. Pamiętaj, że tylko pierwsze 100 tys. osób otrzyma grę za darmo. Promocja trwa do 29 września, a kody na grę mają być rozsyłane w dniach od 2 do 5 października.

Man of Medan nie jest może najlepszą częścią cyklu The Dark Pictures, lecz to i tak bardzo przyzwoita przygoda. Po premierze gra otrzymała liczne ulepszenia. Otrzymaliśmy ustawienia poziomu trudności i ostrzeżenia o QTE, ulepszenie interfejsu i interakcji, uaktualnienie aktywatorów zdarzeń i grafiki kompasu, zwiększenie tempa chodzenia i rozszerzenie opcji ułatwień dostępu, w tym wielkości napisów. Jest również rozszerzony grywalny rozdział „Flooded” z nowymi opcjami śmierci i klimatycznym zakończeniem gry.