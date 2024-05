Darmowa gra od Amazon Prime Gaming. Czeka was kolorowa przygoda

Co powiecie na nową grę za darmo od Amazon Prime Gaming? Do popularnego abonamentu została właśnie dodana nowa produkcja, która może i nie należy do segmentu topowych tytułów, ale nadal jest godna waszej uwagi. Na pewno będzie kolorowo i przyjemnie.

Nowa gra za darmo w Amazon Prime Gaming

Posiadacze abonamentu na platformie Amazon mają dostęp nie tylko do serwisu streamingowego z wideo, ale także do darmowych gier. Każdego miesiąca do usługi trafia kilka produkcji, które możemy za darmo pobrać, lub też przypisać do naszego konta na jakiejś platformie. Tym razem na sam koniec maja do usługi trafiła nowa, mała gra – to The Lullaby of Life.

Podczas rozgrywki naszym celem jest odgrywanie kolejnych nut muzycznych, aby rozwiązywać zagadki i popychać opowiadaną historię dalej. Urokliwa oprawa graficzna w połączeniu ze świetną ścieżką dźwiękową tworzą naprawdę kojące doświadczenie. Miła odmiana od produkcji przepełnionych akcją i całą masą atrakcji…

To nie wszystkie gry, które możecie teraz odebrać na Amazonie. Wśród innych gier dostępnych w usłudze należy wymienić:

Tomb Raider: Game of the Year Edition

LEGO Star Wars III: The Clone Wars

Fallout 3: Game of the Year Edition

Electrician Simulator

Która produkcja najbardziej przypadła wam do gustu?

Źródło: Amazon Prime Gaming