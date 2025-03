Fantastyczna gra do odebrania za darmo na Epic Games Store. Platforma szykuje niespodzianki

Jeśli lubicie Park Jurajski, dinozaury, zarządzanie, strategiczne myślenie i zawsze marzyliście o tym, aby samemu przeżyć kultowe sceny z filmów – Jurassic World Evolution 2 ma potencjał, aby Was wręcz zachwycić.

Nowa gra za darmo czeka na Was na Epic Games Store

Deweloperzy wydali kolejną część swoich strategicznych symulatorów zarządzania własnym parkiem z dinozaurami. Przygotowali przy tym sporo różnorodnych scenariuszy, w tym te bezpośrednio inspirowane filmami. Jako że jest to nowa gra za darmo na Epicu, to chyba nie da się przejść obok niej obojętnie.

Nie muszę chyba dodawać, że to żadne zaskoczenie – platforma już wcześniej ujawniła, czego możemy się spodziewać. Niestety, tym razem sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Najwyraźniej EGS planuje niespodzianki z okazji nadchodzącej Wielkanocy i początku wiosny. Dlatego też kolejne darmówki są ukryte.

Nie wiemy więc, na co można się przygotowywać, ale wygląda na to, że za tydzień dostaniemy dwie gry. Tym samym macie tydzień, aby zdobyć aktualnie dostępne Jurassic World Evolution 2. Jeśli nie zdążycie, no to cóż – gra przepada.

Dodatkowo nie jest to jedyna gra aktualnie dostępna za darmo na Epic Games Store. Platforma co miesiąc rozdaje również nowe pozycje na urządzenia mobilne. Ostatnio mogliśmy odebrać prawdziwie kultowe RPG dla fanów Star Wars. Teraz są dwie gry, może i mniejsze, ale nadal warte uwagi. I ogrania, rzecz jasna.

Źródło: Epic Games Store