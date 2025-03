2 dodatkowe gry za darmo w Epic Games Store. Łatwo je przeoczyć, więc odbierajcie czym prędzej

Epic już wcześniej zapowiadał, że w tym roku rusza z dodatkowym programem rozdawnictwa gier na urządzenia mobilne. Jak mówił, tak zrobił i dzięki temu w ubiegłym miesiącu mogliśmy odebrać m.in. Star Wars KOTOR. Teraz są dwa inne prezenty.

Gry za darmo od Epica – dodatkowe oferty:

Epic rozdaje więc dwie kolejne naprawdę udane produkcje. Niestety, ze względu na mniejszy rozgłos, wielu graczy może zapomnieć, że w ogóle są dostępne. I to nawet nie jest kwestia tego, czy gracie mobilnie czy nie – znaczek „za darmo” to już i tak wystarczająca zachęta, aby wykonać kilka kliknięć, prawda?

Za sprawą linku powyżej możecie przypisać do swojego konta Epic Games Store wszystkie aktualnie dostępne gry mobilne. Super Meat Boy Forever i The Eastern Exorcist będą Wasze i to w każdej dostępnej wersji. Oznacza to wydanie na platformy z Androidem oraz z systemem iOS. Pamiętajcie jednak, aby wcześniej zalogować się na cyfrową platformę.

Jak z kolei w ogóle pobrać i zagrać w te gry? No cóż – tu jest już nieco ciężej. Epic Games Store trzeba pobrać osobno, nie poprzez oficjalne aplikacje od Apple czy Google (wszystko przez obecne sądowe potyczki między gigantami). Aplikacja dostępna jest w tym miejscu. Musicie również pamiętać o nowej darmówce na PC – teraz jest to Jurassic World Evolution 2.

