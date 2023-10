Gra za darmo od Netflix! Coś dla fanów piłki nożnej i managerów

Gry z gatunku managerów piłkarskich cieszą się w Polsce dużą popularnością. Tym bardziej powinna ucieszyć was informacja o tym, że Netflix pozwoli na bezpłatne odebranie ciekawej produkcji. Gra za darmo od platformy streamingowej to Football Manager 2024 Mobile. Jest to specjalna oferta dla abonentów usługi!

Netflix przygotował niesamowitą gratkę dla fanów piłki nożnej i sportowych strategów. Jeżeli uwielbiacie zarządzać klubem piłkarskim, to już teraz możecie zająć się tym na platformie mobilnej. Gigant streamingu wideo udostępni zupełnie za darmo grę Football Manager 2024 Mobile na platformy Android i iOS. Aby odebrać tytuł, wystarczy mieć aktywny abonament Netflixa.

Gra za darmo, czyli Football Manager 2024 Mobile będzie dostępny już od 6 listopada. Więcej szczegółów o grze poznamy 23 października, bo właśnie na ten dzień zapowiedziano udostępnienie szeregu informacji o produkcji. Gra pozwoli na przeżywanie pełnoprawnych piłkarskich emocji np. na telefonie. Jak przyznają twórcy gry, każda kariera to historia pisana od nowa, którą jako gracze możemy przeżywać od początku do końca.

Gra będzie możliwa do znalezienia na mobilnej wersji platformy Netflix (na zalogowanym koncie z aktywnym abonamentem) oraz w sklepach iOS i Google Play. Do aktywowania gry będzie potrzebny login i hasło do naszego konta Netflix. Ile kosztuje najtańsza subskrypcja? Obecnie najtańszy pakiet Netflix to koszt zaledwie 29 złotych miesięcznie.

Na koniec — czym w ogóle różni się mobilna wersja gry Football Manager 2024 od tej wydawanej np. na PC? Jak podają twórcy, wersja na smartfony i urządzenia z iOS czy Androidem cechuje się łatwiejszym w obsłudze interfejsem. Pewne rzeczy zostały tam uproszczone, aby rozgrywka mobilna była z jednej strony złożona i ciekawa, a z drugiej wygodna i intuicyjna.