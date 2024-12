Co powiecie na kolejną bezpłatną produkcję od Valve? Ja nie mam nic przeciwko. A tak się składa, że na Steam pojawiła się nowa gra za darmo. Tym razem jest to remaster klasycznej strategii w realiach postapokaliptycznych. Jeżeli tęskno wam do Fallouta i Mad Maxa, to jest to pozycja idealna.

Steam z prezentem. Nowa gra za darmo na PC

Możliwość rozbudowania swojej biblioteki gier na Steam to zawsze coś, co graczom się podoba. Jasne, w większość z tych produkcji potem nie gramy, no ale bądźmy szczerzy — gry za darmo działają na wyobraźnię, prawda? Również dziś możecie dodać do swojego portfolio nowy tytuł zupełnie bez opłat. Na platformie Valve dostępna jest bowiem gra za darmo i to nie byle jaka. Tym razem mowa o remasterze klasycznej gry strategicznej, która przeniesie nas do postapokaliptycznych realiów, rodem z Mad Maxa czy Fallouta.

Grę odbierzecie z poniższego linku:

Poniżej możecie zoabczyć gameplay z tej staroszkolnej gry:

To jedna z wielu gier, którą możecie teraz odebrać bezpłatnie. Wczoraj informowaliśmy was o aż 4 darmowych grach na Steam, a rozdawanie darmówek kontynuuje również Epic Games – więcej przeczytacie w naszej specjalnie przygotowanej kategorii.

