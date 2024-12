Z okazji obchodów 30. rocznicy narodzin marki PlayStation, Sony przygotowało dla nas mnóstwo atrakcji i ciekawych prezentów. Jednym z nich jest gra za darmo na PlayStation 4 i 5. Będzie to My First Gran Turismo, które zadebiutuje już niedługo. Kiedy pogramy w darmową ścigałkę?

My First Gran Turismo debiutuje już niedługo

Nie ma urodzin bez prezentów — choć w przypadku 30. rocznicy PlayStation podarki otrzymujemy my, gracze. Jednym z najciekawszych zapowiedzianych przez Sony zdecydowanie jest gra za darmo, która zadowoli fanów wyścigów na PS4 i PS5. Mowa oczywiście o My First Gran Turismo. Wiemy, kiedy produkcja zadebiutuje i będzie można pobrać ją za darmo.

Tytuł będzie dostępny od 6 grudnia, czyli już jutro. To idealny moment, żeby weekend spędzić w towarzystwie ryku silników i poznać podstawy zabawy w tej genialnej serii gier wyścigowych.

A czym w zasadzie jest to całe My First Gran Turismo? Tytuł nawiązuje do znanej marki i to nie bez powodu. W rzeczy samej mowa o wersji próbnej siódmej odsłony gry, która zadebiutowała w 2022 roku na PS4 i PS5. Tytuł pozwoli wejść początkującym graczom do świata jednej z flagowych serii PlayStation. Celem triala jest zapoznanie nas z trzema filarami rozgrywki – jazdą autem, poznawaniem historii samochodów i kolekcjonowaniem ich.

W grze znajdziemy trzy Race Events, trzy Time Trials i trzy etapy Music Rally, a także testy licencyjne. Nie zabraknie również ciekawych aut, choć ich lista jest mocno ograniczona. W darmowej grze zagości 18 samochodów, wśród których znajdziemy m.in. BMW M3 czy Lamborghini Countach. Gra zaoferuje również wsparcie dla PS VR2.

